Külföldi befolyásolás: a háttérhatalom létezik

Az év legnagyobb politikai botránya robbant ki idén a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolása miatt. Mint kiderült, egy jól behatárolható kör, megsértve Magyarország szuverenitását, több, mint négymilliárd forinttal segítette a magyar baloldal kampányát. A háttérben felsejlik az amerikai demokrata párti adminisztráció, az Egyesült Államok külügyminisztériuma, valamint az USA költségvetési juttatásaiból gazdálkodó, CIA-közeli National Endowment Democracy is. De ami ennél is érdekesebb, hogy kik azok a személyek, akik a háttérben forgolódnak, kik azok, akik a dollármilliók útját egyengették. Ebben kulcsszerepe volt az Action for Democracy (A4D) nevű szervezetnek, amely egy itt is, ott is bizalmi figura vezetésével jött létre.

Ő pedig nem más, mint Bajnai Gordon volt kormányfő, illetve Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója, Korányi Dávid.

Az A4D körül felbukkanó személyekben egyvalami bizonyosan közös: mindegyikük ádáz ellensége az Orbán-kormánynak. A Magyar Nemzet a következő napokban cikksorozatban mutatja be a szóban forgó szereplőket.