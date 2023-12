Rámutatott: mindenkinek ajánlja ezt a remek eszközt nyelvtudásának gyarapítására, és

a szomszéd nyelvek és kultúrák megismerését is, hogy békében és szeretetben élhessünk együtt Európában, hogy soha többé ne lehessen bennünket egymás ellen uszítani, és soha többé ne legyen háború!

A fentiek mellett azért is a román nyelvre esett a választása, mert „angolul, németül, franciául, spanyolul és oroszul már külön-külön is több évet tanult” – ha jövőre egy új nyelvet választ, akkor az a szerb lesz. Vă doresc un an nou fericit! – zárta Márki-Zay Péter a Facebook-bejegyzését.