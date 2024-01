Rémisztő illúziókban ringatózik a baloldal

Szerinte ameddig ez így marad, és nem tudnak a külföldről finanszírozott NGO-k politikai instabilitást okozni, szerinte addig a megújulásra, illetve a koherens, a magyar érdekeket szem előtt tartó ellenzéki program megfogalmazására képtelen baloldalnak nincs esélye lemásolni a lengyel példát.

Felhívta a figyelmet azokra a kutatásokra is, amelyek azt bizonyítják, a hazai ellenzéki szavazók nagy részének nem szimpatikus, hogy a baloldal külföldi beavatkozástól várja a diadalt.

– A lengyel példa nemcsak a baloldali szavazóknak, hanem a Fidesz-szimpatizánsoknak és a bizonytalanoknak is komoly tanulsággal szolgál. A többséget megrémiszti, hogy a Tusk vezette színes koalíció mekkora felfordulást okoz, hogy milyen gátlástalanul lép át a demokratikus normákon, és hogy valóban megsérti a jogállamiságot. Kétségünk ne legyen afelől, hogy a hazai baloldal ugyanígy viselkedne, elég csak belehallgatni Gyurcsány Ferenc heti rendszerességű fenyegetőzéseibe, amelyekhez az LMP-n kívül minden egykori, az összefogásban részt vevő ellenzéki párt igyekszik felzárkózni – jegyezte meg az elemző. Hozzátette: ha a hazai baloldal sokat emlegeti a lengyel példát, azzal inkább saját magának árt.

– Illúzió a lengyel példa felemlegetése az ellenzéki oldalról

– erről már Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt lapunknak. Mint mondta, a lengyel ellenzék együtt tudott működni, és ehhez nem kellett felszámolniuk egymást. A balliberális elemző nem látja különösebben értelmét a párhuzamnak, mivel annyira más a lengyel politikai helyzet, mint a magyar. Szerinte nem valóságos forgatókönyv azzal az illúzióval kecsegtetni az ellenzéki szavazókat, hogy Magyarországon is ugyanezt az utat lehet járni. Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten a momentumos Tompos Márton arról értekezett, hogy ugyanez lesz várható Magyarországon is egy esetleges kormányváltás után, mint ami most Lengyelországban történik. Erre reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte:

Nem hagyhatjuk, hogy a Gyurcsány-világ visszajöjjön!

Borítókép: Fekete-Győr András egy korábbi ellenzéki tüntetésen (Fotó: Havran Zoltán)