Fokozatosan lebontják az államot Lengyelországban

– Így néz ki egy rendszer. Egy tehetetlen polgár, egy lejáratott ellenzék és a hatóságok teljes büntetlensége. Minél bátrabban ragadja meg a Tusk-kormány az állami élet új területeit, annál nagyobb tapsot kap Berlinben és Brüsszelben. Az állam fokozatos lebontása hihetetlenül meggyengíti Lengyelországot – írja véleménycikkében Marzena Nykiel lengyel publicista.

Ha a Donald Tusk államában le lehet kapcsolni a közszolgálati televíziót, be lehet zárni a regionális médiát, az elnök távollétében a rendőrséggel megszállni az elnöki palotát, parlamenti képviselőket börtönbe lehet zárni, és az államfő döntése ellenére erőszakkal ott lehet tartani őket, ha lehetséges az államügyész funkcióját érvényteleníteni, és egy tetszés szerinti pártjelöltre cserélni, határozatokkal megváltoztatni a jogrendet, akkor egy megdöbbentően antidemokratikus és Lengyelország érdekeivel ellentétes rendszerrel állunk szemben. Az államot olyan erők kaparintották meg, amelyek szándékai ellentétesek a nemzeti érdekekkel, a polgárok jólétével és az ország súlyosan veszélyeztetett biztonságával

– írja Marzena Nykiel. Mariusz Kaminski és Maciej Wasik – a jog szemében – még mindig parlamenti képviselők, a polgárok által demokratikus választásokon szerzett parlamenti mandátumuk nem járt le, és a Szejm elnökének nem volt joga meghozni a megsemmisítésükről szóló határozatot. Ezt a Legfelsőbb Bíróság rendkívüli ellenőrző kamarája is megerősítette. Ezt többször megerősítették az alkotmányjogászok, sőt maga a Legfelsőbb Bíróság első elnöke is. Ráadásul a bebörtönzött Jog és Igazságosság parlamenti képviselők éhségsztrájkjára és feleségeik kegyelmi kérésére tekintettel Andrzej Duda elnök úgy döntött, hogy elindítja a kegyelmi eljárást, miközben emlékeztetett arra, hogy 2015-ös kegyelmi kérelme továbbra is érvényben van.

De ezek közül az érvek közül abszolút egyik sem jut el a Tusk embereihez. Számukra sem a jog, sem a jogállamiság nem létezik. Még a józan tisztesség kategóriái sem érvényesek. Elfogadták a mérlegelési jog doktrínáját, amely a mindenhatóságot szentesíti

– jelentette ki a publicista. Politikai nézeteik és hozzáállásuk miatt börtönbüntetésre ítélték őket, erről már Andrzej Duda lengyel államfő beszélt a davosi világgazdasági fórumon.

Én kegyelmet adtam nekik, de a másik oldal elszántsága olyan volt, hogy a kegyelmemet figyelmen kívül hagyták. (...) Ma börtönben vannak, ha politikai nézeteik miatt vannak börtönben, akkor miféle rabok ők?

– tette fel a kérdést az elnök.

Duda w Davos: jak mnie pytają o Kamińskiego i Wąsika, to odpowiadam, że są więźniami politycznymi, bo siedzą za działalność polityczną 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lYRSLcD8hE — Grzegorz Kot (@gfkot) January 16, 2024

Eközben a radomi börtön előtt újabb tüntetést szerveztek, ahol Mariusz Kaminskit tartják fogva. Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság párt elnöke szerint szerint Mariusz Kaminskit a legmagasabb állami kitüntetéssel kellene kitüntetni.

"Azok, akik más államok szolgái, veszíteni fognak. És így végérvényesen veszíteni fognak. Nem lesznek a lengyel közéletben. (...) Mi meg mertük mutatni, dacolva azokkal, akik magukat Lengyelország urainak, Lengyelország tulajdonosainak tekintették, hogy Lengyelországot lehet becsületesen, nem hazug módon kormányozni és nagy sikereket elérni. Most bosszút állnak ezért. Megmutattuk azt is, hogy lehet szuverén politikát folytatni. És ezért is bosszút állnak"

– jelentette ki a pártelnök.

#NAŻYWO | Prezes @pisorgpl J.Kaczyński:#Radom: Kamiński zapisał się w historii PL i teraz jest taki czas że on i Wąsik siedzą w więzieniach i ten czas musi się skończyć. Chcę podziękować,że jesteście,bo walczycie o to,żeby ten czas hańby się zakończył.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/8uz0TPmUSu — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) January 16, 2024

Borítókép: A lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatói az októberi választások eredményeképpen hatalomra került négypárti koalíciós kormány intézkedései miatt tüntetnek a parlament varsói épületénél (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)