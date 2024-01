A lengyelországi káoszt importálná a hazai baloldal

„Figyeljetek Varsóra! Ami most Lengyelországban történik, ugyanaz lesz itthon is a kormányváltás után!” – rea­gált Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője a közösségi oldalán a lengyelországi történésekre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedd este a varsói elnöki palotában tartóztatták le a nemrég leköszönt PiS-kormány volt belügyminiszterét és helyettesét. Korábban pedig a Tusk-kabinet puccsszerűen vette át az irányítást a lengyel közmédia felett.