Egy kaptafára

Ezeket tényleg más anyagból gyúrták. Itt van például ez a momentumos Lenin-fiúcska: Tompos Márton. Tényező szeretne lenni, de nem megy szegénynek. Pár hónapja például ilyeneket mondott az Országházban: – Minek ide kulturált, művelt emberfő, ott a tesióra meg a hittan, a rózsafüzér megvéd mindentől, ugye? Kicsivel később: – Kapaszkodjanak abba a nyamvadt bársonyszékbe, mert ha a magyar emberek egyszer végre véget vetnek az önök ámokfutásának, abba bele fog remegni az édes magyar anyaföldünk. Most a lengyelországi történések kapcsán provokál: „Figyeljetek Varsóra! Ami most Lengyelországban történik, ugyanaz lesz itthon is a kormányváltás után!”