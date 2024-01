Kedvezményes magyarázkodás

– Elkövetődött egy hiba – magyarázza az Indexnek nyilatkozó Máté Gábor igazgató, hogyan is volt az a novemberi történet, amikor a DK tagjai kedvezményes jegyeket vásárolhattak a Katona József Színház darabjára. „Elkövetődött egy hiba” – bátor (és gyönyörű) mondat, mindössze a személyes névmás hiányzik belőle: ki követte el a hibát. Máté Gábor nem, mert ő ugye ott sem volt. „Nem lehetek, és nem is akarok ott lenni mindenhol. Megbíztam a munkatársaimban. […] Külön fájó, hogy ezt a munkatársaim csinálták.” („Vezetéstudományi alapelv – írja egy kommentelő –, hogy nincs hülye beosztott, csak hülye főnök, aki megtűri.”) Érdekes, amikor az ügy kipattant, a színház közölte, nincs itt semmi látnivaló, másnak is szoktak kedvezményt adni. Ehhez képest hamarosan fegyelmi vizsgálat indult, végül egy vezető beosztású dolgozót elbocsátottak. (Még mindig jobb, mintha internálták volna, mint A tanú jegyszedőjét…)

A terjedelmes beszélgetésből kiderül, nem lett volna ekkora ügy az egészből, ha a DK nem úgy állítja be a kedvezményt, hogy lám, milyen jó párttagnak lenni. A sajtó persze felkapta az ügyet; piszok módon azt sugallták, mintha a színház kapcsolatban állna a DK-val, ami persze nem igaz. Máté szerint. (Mindenesetre néhány éve a párt hírlevélben népszerűsítette a teátrum kormányellenes tüntetését. Sőt, Láriferi személyesen kiállt Máté Gábor igazgatói újrázása mellett.)