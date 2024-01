Kedves, tornacipős bácsi

Szántszándékkal a nemzet forradalmának ötvenedik évfordulójára tervezte provokációját a hitvány ember. (Amikor évekkel később egy vidéki fórumon 2006-ról kérdezgették, nemhogy bocsánatot nem kért, még le is tagadta az egészet, harsányan kacagott: „Emberek szemét? Hány ilyen emberről tud ön? Beszélgessünk tisztességesen!”) Mindenkinek tudnia kell az igazságot, hogy megfontolt döntést tudjon hozni, amikor júniusban a jövőnkről szavaz, mondja Szilágyi Ákos. A rendőrterror óta felnőtt egy generáció, amely alig hallott a véres őszről. Sok fiatal szerint Gyurcsány egy kedves, humoros, tornacipős bácsi, aki annyi vicceset mond, amikor elvegyül közöttük. Hogy a Szemkilövető megbánta volna a 2006-os embervadászatot? Ellenkezőleg! Azóta már tisztogatási terveket is szőtt számunkra az „Orbán utáni világra”: „Nem lesz kegyelem, minden értelemben földönfutók lesznek! Nem lesz árokbetemetés, zárójel lesz, levegőtlen világ. […] Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. […] Amikor győzünk. […] Nem lesz kegyelem!” Ébresztő, Magyarország!