idezojelek
Tollhegyen

Megmarad az őrtorony

A Püski Könyvesház nem egy „egyszerű” könyvesbolt – a magyar kultúra egyik őrtornya

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Püski IstvánPüski Könyvesházforgalommozgalom 2025. 08. 14. 4:58

A Püski Könyvesház nem egy „egyszerű” könyvesbolt – a magyar kultúra egyik őrtornya. Alapítója, néhai Püski Sándor 1938-nyitotta meg első boltját a belvárosi Szerb utcában Magyar Élet Kiadó néven. A vállalkozás csakhamar a népi mozgalom műhelye lett, szerepe az 1943-as legendás szárszói konferencián tetőzött. 

Püski a kommunista fordulat után sem tagadta meg elkötelezettségét, amíg csak tehette, kiadta, árusította a nemzeti írók könyveit. Emigrálása után New Yorkban is létrehozta könyvesboltját, amely csakhamar az ottani magyar irodalmi élet központja lett. Egy barbár korban segítette a láncra vert nemzeti kultúrát. Az alapító a rendszerváltozáskor települt haza és nyitotta meg a Püski Könyvesházat, amely még kilencvenkilenc évesen bekövetkezett halála után is a nemzeti irodalom igazodási pontja maradt.
Tavaly tavasszal azonban az alapító fia, Püski István váratlanul úgy nyilatkozott, alighanem be kell zárnia a Krisztina körúti patinás könyvesboltot, mert képtelen kigazdálkodni a fenntartási költségeket. A szomorú hírről a Pesti Srácok és a Pesti TV több riportban is beszámolt (magam itt, a Tollhegyenben keseregtem egy sort). És láss csodát! Minap örömhírrel jelentkezett a „kis Püski”: nőni kezdett a forgalom, egyre többen térnek be a boltba, ráadásul állami támogatást is kaptak, vagyis úgy néz ki, megmenekül a könyvesház! Hab a tortán: a közeljövőben több különlegességgel jelentkeznek, egyebek között kiadják Döbrentei Kornél legújabb verseskötetét és Koltay Gábor Nemeskürty Istvánról írt könyvét.

Kell-e jobb hír a 2025-ös szárszói találkozó mai nyitónapjára, amelynek örök mottója: Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség.

Borítókép: Lencsés Lajos (balra), Püski István (középen), Kaszás István (jobbra) (Forrás: Facebook/Püski Kiadó Kft. – Püski könyvesbolt)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor

A választás tétje a béke, a nyugalom

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekjólét

Svájc, a kiszámított harmónia

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu