Megmarad az őrtorony

A Püski Könyvesház nem egy „egyszerű” könyvesbolt – a magyar kultúra egyik őrtornya. Alapítója, néhai Püski Sándor 1938-nyitotta meg első boltját a belvárosi Szerb utcában Magyar Élet Kiadó néven. A vállalkozás csakhamar a népi mozgalom műhelye lett, szerepe az 1943-as legendás szárszói konferencián tetőzött.

Püski a kommunista fordulat után sem tagadta meg elkötelezettségét, amíg csak tehette, kiadta, árusította a nemzeti írók könyveit. Emigrálása után New Yorkban is létrehozta könyvesboltját, amely csakhamar az ottani magyar irodalmi élet központja lett. Egy barbár korban segítette a láncra vert nemzeti kultúrát. Az alapító a rendszerváltozáskor települt haza és nyitotta meg a Püski Könyvesházat, amely még kilencvenkilenc évesen bekövetkezett halála után is a nemzeti irodalom igazodási pontja maradt.

Tavaly tavasszal azonban az alapító fia, Püski István váratlanul úgy nyilatkozott, alighanem be kell zárnia a Krisztina körúti patinás könyvesboltot, mert képtelen kigazdálkodni a fenntartási költségeket. A szomorú hírről a Pesti Srácok és a Pesti TV több riportban is beszámolt (magam itt, a Tollhegyenben keseregtem egy sort). És láss csodát! Minap örömhírrel jelentkezett a „kis Püski”: nőni kezdett a forgalom, egyre többen térnek be a boltba, ráadásul állami támogatást is kaptak, vagyis úgy néz ki, megmenekül a könyvesház! Hab a tortán: a közeljövőben több különlegességgel jelentkeznek, egyebek között kiadják Döbrentei Kornél legújabb verseskötetét és Koltay Gábor Nemeskürty Istvánról írt könyvét.

Kell-e jobb hír a 2025-ös szárszói találkozó mai nyitónapjára, amelynek örök mottója: Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség.

Borítókép: Lencsés Lajos (balra), Püski István (középen), Kaszás István (jobbra) (Forrás: Facebook/Püski Kiadó Kft. – Püski könyvesbolt)