Szentkirályi Alexandra: A kormány idén is tartja a céljait + videó

– A reményteli 2024-be léptünk, idén is tartjuk a céljainkat. Boldog új évet, Magyarország! – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő új Facebook-videójában. Hozzátette, két éve élünk együtt a háborúval és annak minden gazdasági következményével, továbbá kilenc éve élünk együtt az Európába irányuló tömeges migrációval és annak is minden következményével. Egyik sem a mi döntésünk volt, mégis érint bennünket, magyarokat is. Ezért ugyan nehezített pályán, de az új évre is tartjuk a céljainkat – hangsúlyozta.

Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát, a magyar gazdaságot, és a magyar emberek munkahelyét. Mind a háború, mind a migráció következményeitől

– fogalmazott kormányszóvivő. A kormány továbbra is kiemelten támogatja a hazai vállalkozásokat, a munkahelyteremtő beruházásokat, és nagyon megszigorította a külföldiek bevándorlását. Kitért arra is hogy ott vannak a gyermekes családok mellett, nemcsak megvédve a családtámogatásokat és a családi adórendszert, hanem mostantól elérhető a csok plusz, amely minden eddiginél nagyobb támogatást biztosít az otthonteremtéshez.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett:

emelkedik a falusi csok és a babaváró összege, illetve kitartanak a gyermekvédelmi törvény mellett is. Emellett ott vannak a nyugdíjasok oldalán: januárban hat százalékkal emelt nyugdíjat, februárban emelt összegű 13. havi nyugdíjat fizetnek nekik.

Minden brüsszeli és egyéb támadás ellenére is biztosítják Magyarország biztonságos energiaellátását, gázellátását, a lakosság rezsicsökkentett árait, és haladnak arra, hogy hazánknak minél több zöldenergiája legyen – mondta.

Kitért arra is, hogy 2024-ben fontos döntések várnak az emberekre: dönteni fognak a magyar falvak, városok és az Európa sorsáról is. A magyarok erejére, bátorságára, összefogására idén is nagy szükség lesz ahhoz, hogy ahol kell, ott változást érjenek el – vélekedett.

Boldog új évet mindannyiunknak, boldog 2024-et, Magyarország!

– zárult Szentkirályi Alexandra videója.