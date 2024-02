A baloldali politikusok az influenszertüntetés lenyúlására készülnek

Baloldali politikusok egész sora lepheti el a Hősök terét a péntek esti tüntetésen, amit néhány önmagát függetlennek nevező tartalomgyártó szervez. Az esemény egyik szervezője, Pottyondy Edina jelenlegi influenszer, a Momentum korábbi elnökségi tagja a Facebookon tette közzé azoknak a hírességeknek a névsorát, akik az általuk szervezett tüntetés mellé álltak.

A bejegyzés alatti kommentekben sorra jelentek meg a baloldali pártok politikusai, akik támogatásukról biztosították a tüntetés szervezőit.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárely polgármestere, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje arról írt a kommentjében, hogy legyenek ott minél többen a demonstráción. Ugyanerre szólított fel Fekete-Győr András is, a Momentum politikusa is, aki aztán a saját Facebook-oldalán is közölte, hogy a tüntetésen legyenek ott minél többen, pártszimpátiától függetlenül. Tompos Márton, a Momentum alelnöke pedig egyértelművé tette a kommentjében, hogy ott lesznek ők is a tüntetésen.