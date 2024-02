Politikamentesnek állítaná be a mai tüntetést a korábban füstbombát dobáló Fekete-Győr András

Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke, valamint Tordai Bence, a Párbeszéd nevű mikropárt politikusa is felszólította a közösségi médiában a követőit, hogy vegyenek részt a Hősök terén a ma esti tüntetésen. Mint ismert, demonstrációt szervez péntekre a kormány ellen néhány önmagát függetlennek nevező tartalomgyártó.

A szervezők között megtaláljuk például Pottyondy Edinát, aki a Momentum Mozgalom alapítója, elnökségi tagja volt.

Lemondását Hajnal Miklós, a párt budapesti elnöke úgy kommentálta: „Továbbra is folytatja a közösségépítő munkáját.” Pottyondy később a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna politikai tanácsadója lett. A listán szerepel még Osváth Zsolt egykori Való Világ-villalakó, vállalkozó, étteremtulajdonos, közszereplő, digitális tartalomgyártó, influenszer is. A Zshow Time YouTube-csatornája a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszeget, vendége volt több politikus is.