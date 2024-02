Az LMBTQ-propaganda szószólói lépnek ma színpadra a Hősök terén

A sor persze itt még nem ér véget, hiszen a listán olvasható Náray Tamás divattervező, író, festő neve is. A „polihisztorról” ugyancsak köztudott, hogy homoszexuális. Náray is többször egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormány ádáz ellensége, még az országot is elhagyta, és Spanyolországban kezdett új életet.

Náray Tamás. Forrás: Képernyőkép

A gyermekvállalásról alkotott felfogásáról pedig így beszélt egy interjúban: – Bennem ez a kérdés nem úgy fogalmazódott meg, hogy akarok vagy nem akarok gyereket. Ez nálam nem technikai, nem párkapcsolati, nem szexuális orientáció kérdése, gyereket ugyanis bárki tud csinálni. Mindig azt gondoltam, nekem más feladatom van, az, amit az élet rám rótt.

És akkor meg is érkeztünk Lakatos Márkhoz, aki a sajtóban hosszasan ecsetelte, hogy édesanyjának miként mondta el, hogy a férfiakat szereti. – A melegeknek jutalmat kellene adni, mert ők nem szülik tele a Földet – fejtegette hajmeresztő véleményét korábban az Indexnek nyilatkozva.

De menjünk tovább! Itt van a Járai házaspár. Járai Máté és Járai Kíra, akik nyitott házasságban élnek. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy miként viszonyulnak a gyerekvállaláshoz. – Létezik egy teszt, hogy valaki miért nem akar gyereket, és én gyakorlatilag mindegyiket be tudnám ikszelni – fogalmazott Járai Kíra, akinek színész férje nyíltan biszexuális.

Járai Máté és Kíra. Forrás: Képernyőkép

Aztán tavaly év végén azt is elárulták egy interjúban, hogy úgy döntöttek: nem lesz gyerekük.

A listán felbukkan Steiner Kristóf celeb neve is. Róla azt érdemes tudni, hogy tavaly a pride-on végig ott vonaglott a vezető kamionon. Steinertől eddig sem álltak távol az LMBTQ-s provokatív performanszok.