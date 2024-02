Durva összecsapásra készülnek a ma esti tüntetésen a baloldaliak

Protektoros kesztyűt, maszkokat, öngyújtót, tűzgyújtókockát, valamint újságpapírt vigyenek magukkal a péntek esti tüntetés résztvevői – olvasható a tanács, melyet az egyik legnagyobb magyarországi Reddit-oldalon tették közzé – vette észre a Mandiner a Pressio nevű Facebook-oldalon megosztott képet.

Emellett a posztoló arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a könnygáz lemosására vigyenek elég vizet magukkal.

Az tanácsolták továbbá, hogy a résztvevők igyanak sört, és tartsák meg az üveget. A Pressio arra is felhívta a figyelmet, hogy természetesen májkrém is „kell” a tüntetéshez, aminek a dobozából jó vágóeszközt lehet készíteni.

Habár minden jel szerint nem lesz békés a péntek esti tüntetés, a szervezők a puhányabb testalkatú tüntetőkre is gondolhattak, azt javasolva nekik, hogy vigyenek párnát is arra az esetre, ha le kellene ülni az Oktogonon.

A szélsőbaloldaliakkal a rendőrök leszedették a maszkot, erre lehet számítani a baloldali influenszerek által szervezett megmozduláson is. Forrás: Facebook/Pressio

Ismert influenszerek ellenérzéseiket fejezték ki a ma estére összerántott megmozdulás miatt. Mint arról a lapunk beszámolt, Pityinger László Dopeman a Hír TV műsorában kijelentette: a modern nyugati világban a család mint intézmény sérült, erről beszélgetni kell, de nem biztos, hogy erre egy tüntetés a legjobb helyszín, nyilvánvalóan ez az egész egy politikai dologba fog átcsapni, ez nem is kérdéses. Szerinte

az influenszerek területén kialakult egy fajta „deep state”, azaz egy második vonala az ellenzéki politizálásnak, ami sokkal élőbb kapcsolatot ápol a társadalmi változásokkal, folyamatokkal, amelyek lezajlanak a fiatalság körében, követik a trendeket, ezért nagyon népszerűek

– fejtette ki. Az is a rapper tudomására jutott, hogy a liberális Azahriah nem is lesz jelen a tüntetésen, csak Zoom-kapcsolaton keresztül jelentkezik be. Úgy tűnik tehát, hogy Azahriah ingyen nem hajlandó fellépni.

A függetlenség álcája mögé bújnak

Ahogy arra a Magyar Nemzet rámutatott, a tüntetést szervezők farizeusságát mutatja, hogy kijelentették: oldalaktól függetlenül fontosnak tartják, hogy civil emberként felemeljék a hangjukat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Ezzel ellentétben a szervezők között megtaláljuk például Pottyondy Edinát, aki a Momentum Mozgalom alapítója, elnökségi tagja volt. Lemondását Hajnal Miklós, a párt budapesti elnöke úgy kommentálta: „Továbbra is folytatja a közösségépítő munkáját.” Pottyondy később a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna politikai tanácsadója lett.