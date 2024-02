Curtis: Ennél aljasabb dolgot még nem láttam

„Ma reggel szembesültem vele, hogy felkerültem egy szerveződő tüntetés listájára mint támogató. Akkor esett le, hogy miről is szól ez a történet. Ennél aljasabb dolgot még nem is láttam. Én apukaként és magyar emberként is elítélek minden pedofíliával kapcsolatos történést, de azt kikérem magamnak, hogy a nevemet bármiféle propagandához, politikai megmozduláshoz vagy tüntetéshez felhasználják” – reagált Curtis a Mandinernek a Pottyondy Edina által közzétett információra, miszerint több mint száz híresség állt az általuk szervezett tüntetés mellé, köztük Széki Attila is.

Önös baloldali politikai érdekek

Mint ismert, „Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” címmel hirdetett péntekre demonstrációt több baloldali youtuber és influenszer. Pottyondy Edina a Facebookon közölte, hogy számos híresség állt a tüntetés mellé. A listára olyan nevek kerültek fel többek között, mint Till Attila műsorvezető, Radics Péter digitális tartalomkészítő, Fekete Giorgio, a Carson Coma zenésze, Steiner Kristóf újságíró vagy Lakatos Márk stylist. Széki Attila Curtis nevét pedig bár a lista második helyén hozták, a zenész először egy Facebook-posztban cáfolta meg, hogy részt vesz az eseményen.