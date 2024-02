Ez az ember aggódik a gyermekekért – Trágárkodott és Orbán Viktor halálára célozgatott a baloldali influenszer

Egy több mint félórás videóban elemezte az elmúlt időszak belpolitikai történéseit a homoszexualitásával nyíltan kérkedő Osváth Zsolt a Zshow Time nevű YouTube-csatornáján – vette észre a Mandiner. Mint írták, a baloldal kampányát segítő influenszer különös hangsúlyt fektetett Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter lemondására, melynek kapcsán a következőket jelentette ki: 0ľ Rögtön létre is jöttek azok a támogatói csoportok, akik az elnök asszonyt kérik vissza, mert ő egy hős, aki vállalta a felelősséget. Jó reggelt! Nem vállalta! Napokig kussban volt, és amikor már nem volt más választása, amikor már ömlött be a f…s, a Fidesz megmérte, és azt látták, hogy a saját szavazóik között a pedofilokat kicsit jobban utálják, mint a melegeket, és úgy volt, hogy ez már a birkáknak is sok, a főni meg mondta nekik, hogy arra van az ajtó. És akkor Kati meg Juci ment – fogalmazott az influenszer, majd ezt követően a miniszterelnökre utalva így szólt:

Van még négy-öt év egyébként szerintem, míg a koleszterin győzni fog, de hát úgy volt vele a főni, hogy azért nem gondolod, hogy ezt mégsem királyként fogom eltölteni, úgyhogy a csajoknak menniük kellett.

A youtuber azt is kifejtette, hogy Novák Katalinhoz és Varga Judithoz emberileg nem érzi, hogy bármi köze lenne, politikai értelemben pedig „felokád tőlük” – fogalmazott.

Magyar Péterről és a Partizánban való megjelenéséről pedig a következőket mondta: – Jóval szexibb lett azután, miután szétmentek a Judittal. Hozzátette: – Nekem nem jönnek be az ilyen korú faszik, de meg kell látni, hogy ez egy szemrevaló ember. Én tökre örülök azért, hogy van egy ilyen ember. Hasra eshetnénk amúgy Péter kitárulkozásától, azonban ő is teljes vállszélességgel építette a sz…rtornyot, ami most nyilván f…sként ömlik a nyakukba.”

Osváth is azok közé a magukat függetlennek nevező tartalomgyártók közé tartozik, akik a gyermekekre hivatkozva demonstrációt szerveznek péntekre a kormány ellen. Osváth aktívan politizál, Zshow Time YouTube-csatornája a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszeget, vendége volt több politikus is.

Saját gyártású műsoraiban rendszeresen szerepelt nála Márki-Zay Péter a kampány alatt, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is.

A baloldali kampányban kulcsszerepet kapott a cég.

A VV Zsolti néven ismertté vált influenszer még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021 október 23-i pártrendezvényét is ő vezette. Különös véletlen lehet csupán, hogy a Zshow Time Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság éves eredménykimutatásában szereplő értékesítés nettó árbevétele 180,588 millió forint volt 2022-ben. Ez több mint százszázalékos növekedés a 2021-es adathoz képest.