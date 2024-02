Hiába próbálkozott, nem tudta cáfolni lapunkat Karácsony volt tanácsadója + videó

Nem cáfolta az Action for Democracy (A4D), hogy jórészt Soros Györgytől származott az a mintegy hárommilliárd forint, amelyből – a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalmon keresztül – a hazai ellenzék választási kampányát finanszírozták – közölte a Mandiner. Az A4D ügyvezetője, a Korányi Dávid által jegyzett kommünikében a Magyar Nemzet cikkére reagáltak, amely a szervezet működésének visszásságait mutatta be.

A lap úgy értékelt:

az A4D a Magyar Nemzet egyetlen állítását sem tudta cáfolni, egy szóval sem tagadta, hogy Soros Györgytől származtak volna a pénzek.

Annak fényében nehéz is lett volna a tőzsdespekuláns szerepének cáfolata, hogy az X-en található MagaBabe nevű profilon néhány hete megosztott videókon a szervezet vezetői elismerték, hogy az amerikai üzletember volt a legfőbb donorjuk – vonták le a következtetést.

Együttműködés Bidenékkel

A kommünikében emellett Korányi, aki Karácsony Gergely főtanácsadója volt, megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy az említett felvételeken megszólaló A4D-s prominenseknek nem volt rálátásuk és ráhatásuk a szervezet gyakorlati ügyeire. – Az Action for Democracy tanácsadói testületének tagjai nem vesznek részt a szervezetünk napi működésében – áll a közleményben. Ennek az állításnak azonban semmi valóságalapja nincs, ugyanis a MagaBabe-en közölt videókon a grémium több tagja is a személyes részvételéről számolt be a különböző országokban végrehajtott befolyásgyakorlási akciókban – világított rá a Mandiner.

Mint írták,

Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke például azt fejtegette az egyik felvételen, hogy Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy Marton az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködött az akció során.

Soros zsoldjában

Noha Korányi a közleményben azzal is védekezni próbált, hogy a felvételek szerkesztettek, a videókon található beszélgetésekből egyértelműek és jól érthetőek az A4D vezetőinek állításai. Így az is, hogy az ugyancsak az Action for Democracy tanácsadói testületében ülő Wesley Clark tábornok szintén igencsak jól tájékozott a szervezet aktuális projektjeiről. A magyar belpolitikai folyamatok alakítása ráadásul kifejezetten az egykori NATO-főparancsnok szívügyének tűnik. Arra a kérdésre, hogy sok olyan amerikai van-e, aki támogatja a magyarországi ellenzéket, Clark azt a választ adja, hogy

Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George.

A Sorost csak a keresztnevén említő tábornok egyébként régi harcostársa a tőzsdespekulánsnak. A felvételek egyikén felidézi a 2014-es ukrajnai együttműködésüket, amikor is ő a Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában volt, „George” pedig az ottani Nyílt Társadalom Intézetet finanszírozta. Wesley Clark emellett arról is beszélt, hogy több évtizede miként avatkoztak be a görögországi és olaszországi választásokba.

Korányi úgy beszélt, mint Karácsony

Laptársunk kitért arra is, hogy a tanácsadói testület tagjai mellett külsős szereplők vették ki a részüket az A4D napi működéséből. Eric Koch, a szervezet együttműködő partnere egyenesen a lándzsa hegye szerepében tetszelgett: az üzletember arról számolt be az egyik videón, hogy az amerikai konzervatívoknál egyre népszerűbbé váló Orbán Viktor tengerentúli lejáratása volt a feladata. Ebből a célból egy személyeskedő, rosszhiszemű félreértésektől hemzsegő cikket íratott a magyar miniszterelnökről a Yahoo News-on. A szerző a fehér házi tudósítóként is tevékenykedő Alexander Nazaryan volt.