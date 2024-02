Korányi: Jó, hogy nem kell nyilvánosságra hozni az adományozók nevét, így nem érheti őket az üzleti érdek kritikája

A NIK azt is leszögezte, hogy „A feltárt kapcsolati háló profitorientált működésre is utal, tekintettel a tranzakciókban érintett cégek közötti üzleti kapcsolatokra.” Tehát az üzleti érdekek megjelenése nemcsak a pénz forrásánál, hanem a rendeltetési helyénél is felmerülhet kérdésként. Mindez azért is érdekes, mert Korányi a fenti tisztségei mellett korábban Bajnai Gordon szoros munkatársa és szövetségese is volt.

Ráadásul az eddig tárgyalt kör mindegyik szereplője, Soros György, Korányi Dávid és Bajnai Gordon egyaránt tagja az ECFR nevű lobbiszervezetnek.

Felmerülhet tehát, hogy az amerikai törvényi cél, „a társadalmi jólét előmozdítása” mellett, vagy helyett a gyakorlatban végül egy szűk, egymást jól ismerő, egymással egyeztető kör pénzügyi manővereit leplezte az Action for Democracy kampányműködése.

