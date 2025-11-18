Itt a várva várt bejelentés: hétvégén jöhet az első idei hóesés

Rendkívüli

Kedden sok napsütés és élénk északnyugati szél várható, de a hét közepétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, majd a hét végén csapadék, helyenként havas eső és havazás is érkezhet.

2025. 11. 18.
Az összefüggő frontfelhőzet és a csapadékzóna délelőtt délkelet, kelet felé levonul, ezt követően jobbára gyengén felhős, napos, száraz idő várható, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén több gomolyfelhő képződhet, és ott helyenként zápor, hódara-zápor, hózápor is előfordulhat – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

 

Megérkezett a hidegfront, érezteti is hatását

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

A hét második felére erősödik az őszies időjárás

A hét további részében, kedden északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, bár a déli és keleti területeken továbbra is maradhatnak borús részek. Szórványosan még kialakulhat egy-egy zápor – írja a Köpönyeg előrejelzésében. A kezdetben erős északnyugati szél napközben veszít erejéből. A csúcshőmérséklet mindössze 5 és 9 fok között alakul.

Szerdán változó felhőzetre számíthatunk, délen marad több felhő, ahol néhol csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagyhat, délután pedig mindössze 7 fok körüli értékek várhatók, így kifejezetten télies időnk lesz.

Csütörtökön borongós, párás idő jellemzi a napot, nyugat felől érkező esővel és záporokkal. A hőmérséklet 10–11 fok közelébe emelkedik, a déli szél pedig többfelé élénkké válik.

Pénteken túlnyomóan borult, párás égboltra számíthatunk, sokfelé esővel, az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain havas esővel. A maximumok nagyjából 9 fok körül alakulnak. Az északi irányú légmozgás időnként megerősödik.

Szombaton továbbra is többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, szórványosan további csapadékkal. Az északias szél élénk, helyenként erősebb lökésekkel is járhat. Délután 3 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció


