Itt a várva várt bejelentés: hétvégén jöhet az első idei hóesés

Az összefüggő frontfelhőzet és a csapadékzóna délelőtt délkelet, kelet felé levonul, ezt követően jobbára gyengén felhős, napos, száraz idő várható, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén több gomolyfelhő képződhet, és ott helyenként zápor, hódara-zápor, hózápor is előfordulhat – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Megérkezett a hidegfront, érezteti is hatását

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

A hét második felére erősödik az őszies időjárás

A hét további részében, kedden északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, bár a déli és keleti területeken továbbra is maradhatnak borús részek. Szórványosan még kialakulhat egy-egy zápor – írja a Köpönyeg előrejelzésében. A kezdetben erős északnyugati szél napközben veszít erejéből. A csúcshőmérséklet mindössze 5 és 9 fok között alakul.

Szerdán változó felhőzetre számíthatunk, délen marad több felhő, ahol néhol csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagyhat, délután pedig mindössze 7 fok körüli értékek várhatók, így kifejezetten télies időnk lesz.

Csütörtökön borongós, párás idő jellemzi a napot, nyugat felől érkező esővel és záporokkal. A hőmérséklet 10–11 fok közelébe emelkedik, a déli szél pedig többfelé élénkké válik.

Pénteken túlnyomóan borult, párás égboltra számíthatunk, sokfelé esővel, az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain havas esővel. A maximumok nagyjából 9 fok körül alakulnak. Az északi irányú légmozgás időnként megerősödik.