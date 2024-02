Keresztényellenes kirohanást tett Gyurcsány a parlamentben

Mint arról lapunk beszámolt, a baloldal már számtalanszor támadta a kereszténységet. Hadházy Ákos független baloldali képviselő arról írt egy bejegyzésében, hogy „már Krisztus kőkeresztjén is a kormánypropaganda harsog”. A botránypolitikus azt nehezményezte, hogy egy frissen átadott feszület alá kiírták: „Állíttatta: Magyarország kormánya támogatásával Sátoraljaújhely város német nemzetiségi önkormányzata.” A Budapest 8. választókerületében április 3-án győzelmet arató baloldali képviselő megjegyezte, hogy „lassan a templomok ajtaja fölé is kiírhatják, hogy sponsored by Fidesz…”

Nem csak Hadházy Ákos igyekszik megfelelni a gyurcsányi ideológiának. Karácsony Gergely szerint például „belefér” az, ha valaki belerondít a szenteltvíztartóba.

A XXI. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, szóval végül is belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk

– vélekedett a Klubrádióban Karácsony Gergely főpolgármester.