Pálfordulás Soros szervezeteinél: hirtelen fontos lett a gyermekvédelem

Miközben a Soros-szervezetek az elmúlt években folyamatosan támadták a gyermekvédelmi és pedofilellenes intézkedéseket, és némely egyesület inkább érzékenyíteni szeretné a magyar gyerekeket, a Novák Katalin köztársasági elnök lemondása körüli kegyelmi ügyben kétszínű módon viselkedve éppen a gyermekvédelem jelszavával léptek fel – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Az ismert Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) által is támogatott szervezeteknél úgy tűnik, pálfordulás történt, és zászlajukra tűzték a gyermekvédelem fontosságát.

Február 6-án Náciknak és pedofiloknak nem jár kegyelem! címmel a Labrisz Leszbikus Egyesület ugyanis egy sajtóközleményt adott ki, amely szerint mélyen felháborítónak tartják, hogy miközben Novák Katalin szemrebbenés nélkül aláírta a 2021-es gyermekvédelmi törvényt, valamint aktívan részt vett az LMBTQ+ emberek és egyedülálló szülők örökbefogadási jogának korlátozásában, ugyanígy szemrebbenés nélkül, indoklás nélkül, kegyelmet adott egy pedofil bűnöző bűntársának, akinek a lelkén sok gyermek lelki és szexuális jólléte, sőt, élete szárad. Azt is hozzátették: „Milyen fasiszta politizálás az, amikor csak a jómódú, kétszülős, a kormány kirekesztő családdefiníciójának megfelelő családokban felnövő gyerekek számítanak, a többszörösen hátrányos helyzetű, végtelenül kiszolgáltatott gyerekek pedig nem?”

Korábban más hangot ütöttek meg

Más kérdés, hogy a Labrisz korábban kicsit másképp definiálta a gyermekek testi és lelki jóllétét, és sokkal inkább arra fektette a hangsúlyt, hogy érzékenyítő foglalkozásokat tartsanak ebben a témában. A Sorosék által is bőségesen támogatott szervezet workshopján a résztvevők – amelyet elsősorban a pedagógusoknak, pedagógushallgatóknak vagy egyéb oktatási területen dolgozó különböző szakembereknek hirdettek meg – arra kaphattak eszközöket, hogy

miként lehet tabuk nélkül, például egy mesén keresztül hitelesen bemutatni az LMBTQ+ témát az iskolák akár alsós diákjainak is.

A Budapest Pride szervezői is öntudatra ébredhettek, február 7-én közösségi oldalukon ez a szöveg jelent meg: „Felháborítónak és megbocsáthatatlannak tartjuk, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, aki éveken keresztül eltussolta, hogy az intézmény vezetője gyerekeket abúzál. Meggyőződésünk, hogy a gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket a lehető legkomolyabban kell venni. Az ilyen cselekedetek súlyos, életre szóló nyomokat hagynak a gyerekek életében, testi és lelki jóllétükben” – fogalmaztak.

Arról viszont nem esett szó a bejegyzésben, hogy a többségében provokatív jellegű Budapest Pride Fesztivál és felvonulás vajon milyen hatással van a gyermeki testi-lelki jóllétre. A tavaly nyári Sziget Fesztivált pedig a The Island of Freedom szlogennel, vagyis a szabadság szigeteként harangozták be, amely egy olyan hely és közösség, ahol mindenki egyenlő és mindenki önmaga lehet – ez szerepelt a nemzetközi hírűnek számító rendezvény honlapján. Az eseményen ennek fényében teljesen rendben lévőnek találhatták az LMBTQ-szervezetek szerepeltetését és ideológiájuk megjelenítését is.

Szintén a gyermekvédelmi elkötelezettségéről árulkodik a Soros-féle szervezeteknek, amikor 2022 januárjában tíz szervezet, az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar LMBT Szövetség, a Prizma Transznemű Közösség, a Szimpozion Egyesület, a Szivárványcsaládokért Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért

érvénytelen szavazásra buzdított a 2022. április 3-ra – az országgyűlési választásokkal azonos napra – kiírt gyermekvédelmi népszavazáson.

Kapcsolatok a Soros-hálózattal

A Tűzfalcsoport felidézte azt is, amikor a Time amerikai hírmagazin egyik 2021. szeptember 15-én megjelent írásában Terry Reintke német európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament LMBTQ-személyekkel foglalkozó frakcióközi csoportjának társelnöke bemutatta a Labrisz egyik aktivistájának portréját, ezzel a szöveggel: „Miközben a magyar kormány egyre inkább fellép az LMBTQ-jogok ellen, Rédai Dorottya, a Labrisz Leszbikus Egyesület tagja a bátorság szimbóluma a gyűlölettel szemben.” Ehhez hozzátette azt is, hogy

Rédai a Labrisz más tagjaival és Nagy Boldizsár könyvszerkesztővel együttműködve vezette a Meseország mindenkié című gyerekkönyv kidolgozását, amely LMBTI-karaktereket épített be a hagyományos mesék, gyerektörténetek újragondolt koncepciójába.

Terry Reintke egyébként úgy véli, hogy az NGO-kra szükség van az európai migráció hatékony menedzselése szempontjából, közösségi oldalán korábban úgy fogalmazott: „Brüsszel sorra veszi el tőlünk az erőnket, aztán nem tudnak mit kezdeni velük. Soros György nyíltan bejelentette, hogy célja a migránsok védelme, és a nemzeti határok akadályozzák ezt a tervet.” Terry a bevándorlási kérdést összekötötte a szexualitás kérdéskörével is, amikor azt ecsetelte:

Az európai ellenreakció egy reakciósok, autokraták és fasiszták jól finanszírozott koalíciója által végrehajtott stratégia, amely egy etnikailag tiszta, tekintélyelvű, ultrapatriachális »természetes rendet« próbál (újra)teremteni. Ennek középpontjában a szexuális önrendelkezés elleni küzdelem áll.

Pénz is jutott

A Tűzfalcsoport a cikkében kiemeli: a magyar LBMTQ-szervezetek tehát szorosan, jól beleilleszkednek abba az európai hálózatba, amelynek legfőbb célja Európa hagyományos értékeinek és identitásainak egyre nyilvánvalóbb bomlasztása, fellazítása és (idővel) felszámolása. Erre a tevékenységükre

az évek során bőséges támogatást is kaptak, legfőképpen a Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

A Szivárvány Misszió Alapítvány például 2018-ban egy évre 42 ezer dollárt, 2019-ben két évre 58 ezer dollárt, majd 2021-ben 16 hónapra harmincezer dollárt kapott az OSF-től, miközben a Labrisz Leszbikus Egyesület 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is 15-15 ezer dollárt, 2021-ben húszezer dollárt, majd a 2022-es magyar választási évben negyvenezer dollárt kapott ugyancsak Sorosék alapítványi hálózatától. 2017-ben a Szimpozion Egyesületnek is jutott közvetlenül csaknem 6800 dollár OSF-támogatás.

Világosan látszik, hogy azok a Soros-hálózathoz köthető, OSF-finanszírozott álcivil szervezetek, amelyek most hevesen támadják a kormányoldalt a gyermekvédelem ürügyén, hiteltelenül teszik mindezt az elmúlt években folytatott propagandatevékenységük fényében.