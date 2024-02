LMBTQ-előadáson való részvételre kényszerítettek iskolásokat Madridban

Genderideológiai programra kényszerítettek iskolásokat Madridban. Egy getafei gimnázium diákcsoportja tett panaszt, miután akaratuk ellenére részt kellett venniük egy iskolaidőben megtartott LMBTQ-témájú beszélgetésen. Az El Debate című lap felkereste az érintett iskolásokat, akik elmondták, hogy amikor megtudták, mi lesz a téma az egyik órán, ki akartak menni az osztályteremből, de nem hagyták nekik, hogy távozzanak, még mosdóba se engedték ki őket.

🏫 Un grupo de alumnos de un instituto de Getafe, «obligado» a asistir a una charla LGTBI



«Fue una encerrona»



✍ @robermarban

https://t.co/E5rxvs1lS6 — El Debate (@eldebate_com) February 8, 2024

Egyikük azt mondta, hogy szó szerint „csapdába csalták őket” a február 6-ai programon, amin úgy tették kötelezővé a részvételt, hogy sem a diákok, sem a szülők nem tudták előre, mi lesz a téma. Végül kész tények elé állították őket, amikor egy videót kezdtek el velük tanulmányozni, amit a fiataloknak szóló szexuális oktatóvideókat készítő RedLightsTV nevű YouTube-csatorna oldalán tettek közzé. A felvétel a 2019-es Pride kapcsán készült el és azzal foglalkozik, hogy milyen kérdéseket nem illik feltenni egy LMBTQ-csoporthoz tartozó személynek. A 16 perces filmben bi- és homoszexuális, transzszexuális, valamint nem bináris személyek is megszólalnak.

A lap felvette a kapcsolatot az oktatási intézménnyel is, amelynek igazgatója levélben adott tájékoztatást arról, hogy a foglalkozáson azért volt kötelező részt venni, mert iskolaidőben zajlott, amikor a szabályok szerint egyetlen tanuló sem hagyhatja el sem a tanórákat, sem az intézményt. Hozzátette azt is, hogy az iskola tantervének szerves része az érzelmi és szexuális sokszínűségre nevelés, az LMBTQ-jogok ismertetése, valamint ezeken keresztül a különféle zaklatások megelőzése, ezért kapott helyet ez a témájú videó és beszélgetés is az órarendben.

A madridi iskolában a következő napokra is terveztek hasonló előadásokat, de mivel a diákok hivatalosan, írásban is panaszt tettek az általuk ellenzett tartalommal szemben, így végül az intézmény úgy döntött, hogy elhalasztja azok megrendezését addig, amíg tisztázzák ezt a kérdést.

A történtekről a politikai élet képviselői is értesültek. A baloldali Más Madrid rögtön kérdőre is vonta a város oktatásért felelős tanácsnokát a program elhalasztása kapcsán, amely szerintük elfogadhatatlan azzal az indokkal, hogy néhány „homofób diák” panaszt tett az LMBTQ-témájú beszélgetésre, ezért követelik az ilyen típusú előadások mielőbbi folytatását.

Borítókép: A transznemű közösség szimbóluma (Forrás: Twitter / SammysAmiga)