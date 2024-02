Pressmanék a baloldallal ültek asztalhoz, de ez még nem minden

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a közösségi oldalán tett közzé képeket a találkozóról, amelyen David Pressman, három amerikai szenátor és a magyar ellenzék vezetői vettek részt. David Pressman a bejegyzésben azt írta: „A szövetségesek 21 hónapja várják Magyarország döntését Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban. Különböző parlamenti pártok képviselői, valamint az Egyesült Államok szenátusának rangos kétpárti küldöttsége között fontos megbeszélés zajlott.”

A bejegyzésből az is kiderült, hogy meghívást kapott számos magas rangú kormánytisztviselő is, ám ők – nem meglepő módon – nem kívántak részt venni annak a David Presmannek a találkozóján, aki rendszeresen aktívan igyekszik beleszólni Magyarország belügyeibe.

A találkozón készült képek alapján Pressman mellett Cseh Katalin (Momentum), Harangozó Tamás (MSZP), Arató Gergely (DK) és Ungár Péter (LMP) is jól érezték magukat:

NGO-k képviselőivel és „ szakértőkkel ” is volt idő asztalhoz ülni

Nem sokkal korábban egy másik bejegyzés is megjelent ugyanezen a felületen, ebben a bejegyzésben David Pressman azt írta: „Magas rangú amerikai szenátorok kétpárti csoportja fontos megbeszélést folytatott magyar civil szervezetek és szakértőik képviselőivel.”

Tehát az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete Magyarországon működő NGO-kkal is találkozott az ellenzékkel lefolytatott találka előtt.

Nemrég a debreceni Soros-fészekben tartott eligazítást a nagykövet

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemcsak helyi nevezetességeket vett szemügyre országjáró körútja során David Pressman amerikai nagykövet, hanem azokat a vidéki szervezeteket is meglátogatta, amelyek komoly amerikai támogatást kapnak, és amelyek általában tüntetések szervezésében jeleskednek. Legutóbb Debrecenben járt a nagykövet, ahol az épülő akkumulátorgyár ellen szervezkedő „civil” szervezeteket látogatta meg, ám arról már elfelejtett a dollármédia beszámolni, hogy valójában ezek nem civilek, hanem amerikai támogatásból működnek, ahogy az is kimaradt a beszámolóból, hogy ezek a szervezetek mind ugyanabban a házban vannak bejelentve.