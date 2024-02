Pressman eligazítást tartott a debreceni Soros-fészekben

Ezekben a szervezetekben nemcsak az a közös, hogy egy címre vannak bejelentve, és hogy az ő képviselőikkel találkozik az amerikai nagykövet, hogy megtudja, mit gondolnak a magyar demokráciáról, hanem még valami más is. A legnagyobbak elég komoly támogatást kapnak Amerikából. Az Alternatív Közösségek Egyesülete például az elmúlt években

2,2 millió dollárt, azaz több mint nyolcszázmillió forintot kapott a Soros-féle Open Society Foundationstől (OSF).

Debrecen az amerikai baloldal egyik vidéki kísérleti terepe. Az országban elsők között ott hoztak létre olyan vidéki lapot, amelyet nagy pénzügyi támogatásban is részesítettek. Az Együtt Debrecenért Egyesület 2019-ben és 2020-ban összesen negyvenezer dollárnyi támogatást kapott Sorostól. Az OSF ezt a pénzt kifejezetten egy helyi online portál létrehozására szánta, és 2019-ben el is indult a Debreciner.hu, mely a saját bevallása szerint szoros kapcsolatban áll a Szabad Európa szerkesztőségével. A Soros-hálózat tehát nemcsak országosan, hanem helyi szinteken is részt vesz a balliberális dollármédia és a szatellit civil szervezetek létrehozásában és támogatásában.

Ahogy a fenti eset is bizonyítja: ahol megjelenik a Soros-pénz, ott megjelenik az amerikai nagykövet is, és egyre-másra szaporodnak a tüntetések és a kreált politikai botrányok.

Borítókép: David Pressman (Fotó: MTI)