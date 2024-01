A Soros-szervezetek Civilizáció koalíció néven mentek neki a szuverenitás-védelmi törvénynek

Tag az utcai plakátkiállításokat szervező ARC művészeti társaság is, amely szintén milliókat kapott Soros alapítványától az Élj a jogaiddal – menj el szavazni kampányára. Az aláírásgyűjtők közé tartozik az Autonómia Alapítvány, amely több mint háromszázezer dollárt kapott az OSI-tól 2016–17 környékén, és tagja volt az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorciumnak, amelyet szintén busásan megtámogattak külföldről. A csoportban van a Civil Kollégium Alapítvány, amely csaknem két és fél millió dollár támogatásban részesült az OSI-tól 2021-ig; a Cromo Alapítvány, amely 2016-ban több mint 23 ezer dollár támogatásban részesült azért, hogy egyes aktivista kezdeményezéseket a közösségi médiában segítsen. Az aláírásgyűjtők között van a Dialóg Egyesület, valamint a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány is, amelyeket szintén támogatott az OSF. Utóbbi szervezet LMBTQ-témákat érintő iskolai érzékenyítő programok megvalósíthatóságáról is tartott előadásokat.

A Soros György által támogatott civilekhez köthető Európai Ifjúsági Központ programjai révén fejtette ki tevékenységét a szintén csoporttagnak tekinthető Emberi Jogi Nevelők Hálózata nevű szervezkedés. Ők azok, akik tréningek segítségével 11–13 éveseknek rendeztek érzékenyítő képzéseket a diszkrimináció, iszlamofóbia, xenofóbia, menekültek, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, LGBTQ-jogok tárgykörökben.

Hasonló tag az Emberiség Erejével Alapítvány, amely ugyancsak rendszeresen képvisel LMBTQ-s ügyeket. A pécsi szervezet elképesztő összegeket – 836 millió forintnyi dollárt – kapott az OSF-től a 2017 és 2021 közti időszakban.



A petíciót indítók egyike az Energiaklub is, amelyet Ámon Ada, Karácsony Gergely tanácsadója, az ellenzék környezetvédelmi miniszterjelöltje alapított. A korábban fideszes politikusok elleni merénylettel viccelődő hölgy által egykor vezetett egyesület 2015–2016 között 145 ezer dollárt, körülbelül 37,5 millió forintot kapott a Soros-féle OSI-tól. A Civilizáció koalíció tagja az Eötvös Károly Intézet is, amelyet a Soros Alapítvány hozott létre az egykori ellenzéki államfőjelölt, Majtényi László vezetésével. Tag a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, amely csaknem 25 ezer dollárt kapott Soroséktól, a Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet, amely csaknem kétszázezer dollár támogatásban részesült az OSI-től, a szintén Soros által támogatott Gulyás Márton által alapított Humán Platform, amelyet az utóbbi időben arra használtak fel, hogy ide csatornázzák be a kormányellenes tüntetésekre gyűjtött pénzeket.

Természetesen a kezdeményezők között van a Soros által több millió dollárral kitömött Magyar Helsinki Bizottság; a milliárdos által több mint kétszázezer dollárral támogatott K-Monitor; a Pikó András jelenlegi VIII. kerületi polgármester és kampányfőnöke, Udvarhelyi Tessza által alapított Közélet Iskolája; az egyházellenes kirohanásairól ismert feminista Perintfalvi Rita Menők nevű egyesülete és a Magyarországi Európa Társaság. Ott van a „civilizátorok” között a TASZ, amely 2020-ig 1,7 millió és a Transparency International, amely csaknem háromszázezer dollárt kapott Soros alapítványától.

Borítókép: Az úgynevezett „jogvédő szervezetek” a budapesti pedagógustüntetésen is részt vettek (Fotó: Mirkó István)