Fontos dolgot mondott Magyarország jövőjéről a volt honvédelmi miniszter

A fiatalok jelentik Magyarország jövőjét – hangsúlyozta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kedden Tiszavasváriban, a negyvenhatodik Bátrak Ligájának ünnepélyes eredményhirdetésén.

A Honvédelmi Sportszövetséggel az a küldetésük, hogy a haza védelmét erősítsék, ezért szeretnének folyamatosan lehetőségeket kínálni a fiataloknak önmaguk megismerésére, és arra, hogy egyfajta katonai jellegű előképzésben részesülhessenek

– mondta.

Hozzátette, mindezt játékos formában, vetélkedőkön és csapatépítő programokon keresztül, hiszen a versenyen részt vevő diákok iskoláikat képviselik. Kiemelte, fontos az iskolás gyerekek megszólítása a Bátrak Ligájához hasonló versenyekkel, programokkal, hiszen ha a fiatalok fizikailag és szellemileg is felkészültek, hatékonyabban tudják megvívni az életben rájuk váró küzdelmeket.

Egyre népszerűbb kadétprogram

Simicskó István a diákokhoz szólva úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a részvétellel a versenyen egy helyes utat kezdtek el. A sportszövetséggel segíteni fogják haladásukat ezen az úton, és azt szeretnék, ha minél többen jelentkeznének a kadétképzésre is – fűzte hozzá. Elmondta, a kadétprogramot 2017-ben indította útjára a kormány, amelyre akkor mindösszesen három középiskola jelentkezett, ma azonban már százötven iskola vállalta a képzést.

Jelenleg körülbelül tízezer kadét vesz részt a programban, amely a Magyar Honvédség számára is egy komoly eredmény, hiszen majdnem minden második kadét a katonai hivatást választja

– ismertette.

Kitért arra is, hogy a Honvédelmi Sportszövetség negyvenhatodik alkalommal rendezte meg a Bátrak Ligáját felső tagozatos általános iskolások számára. A tiszavasvári eseményen tíz iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulói vettek részt.

Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, büszke arra, hogy a tiszavasvári járás szinte minden tankerületi fenntartású iskolája részt vett a Bátrak Ligáján. Úgy fogalmazott, az állóképesség erősítése és a versenyzés a gyermekek hasznára válik, emellett később a kadétprogramban is részt vehetnek, ahonnan katonai pályára is léphetnek.

Szőke Zoltán (Fidesz–KDNP) polgármester beszédében elmondta, a város számára lényeges, hogy bekapcsolódjon a Bátrak Ligájához hasonló eseményekbe. A kadétképzés és a honvédelem erősítése azért rendkívül fontos, hogy egy olyan nemzedék nőjön fel, amely hazájának érzi Magyarországot – állította.