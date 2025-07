Több mint kétszázharmincmillió forint értékű adomány gyűlt össze a műanyag palackokból

Több mint 230 millió forint értékű adományt gyűjtöttek össze a fogyasztók gyermekkórházak számára a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. (Mohu) visszaváltási rendszerében. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Bethesda Gyermekkórház és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika a gyermekek ellátásának fejlesztését valósítja meg az összegből.

Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója az adomány átadásán arról beszélt: – A szavak nem elegendők ahhoz, hogy kifejezzük, mennyire fontos munkát végeznek a gyermekkórházakban dolgozók. Hálás vagyok, hogy olyan munkahelyen dolgozom, amely, ha közvetve is, de hozzá tud járulni ezeknek az intézményeknek a támogatásához – jelezte, majd elárulta, már több mint kétmilliárd műanyag palackokot váltott vissza a lakosság.

– Ez az összeg, ez az adomány sok százezer ember döntését képviseli. Minden egyes visszaváltott palack lehetővé tette, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk ahhoz, hogy olyan fejlesztéseket valósítsunk most meg, amellyel a jövőt építjük, a jövő generációit gyógyítjuk – fogalmazott Nagy Anikó. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa elmondta, az intézmény évente 46 ezer balesetet szenvedett gyermeket lát el, amelyből 3500-nak van szüksége műtéti beavatkozásra.

– A MohuU adománygyűjtő programjának hála lehetőség nyílik a gyerekbaleseti osztály komplex átalakítására, valamint létrehoznak egy csecsemőbarát nappali ellátóhelyiséget is – tájékoztatott.

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója elmondta, az adomány összegét olyan új képalkotó röntgenkészülékre fordítják, amely kisebb sugárdózissal, jó minőségű és jobb felbontású, részletgazdagabb képalkotást tesz lehetővé, amely a kis betegeknek sokkal kényelmesebbé teszi a diagnosztikai beavatkozást.

– A gyógyászati eszközt a napi munkánk során minden területen hasznosítani tudjuk majd, így a pulmonológia, a reumatológia, a sebészet és az onkológia terén is – mondta Szabó Attila, aki megjegyezte, az onkológiai betegségben szenvedő gyermekek kétharmada náluk, a Semmelweisben gyógyul, céljuk, hogy időről időre javítani tudjanak az ellátás minőségén, hogy a gyerekeket még jobb körülmények és még jobb berendezések között tudják fogadni, gyógyítani.

A Bethesda Gyermekkórháznak is sokat jelent a társadalom segítsége. Velkey György János főigazgató szerint a Mohu adománygyűjtő programja túlmutat az adakozáson. – Magyarország ma egészségesebb, mint volt: ha járjuk az országot, azt láthatjuk, hogy az erdők, az útszéléről eltűntek a műanyag palackok. Ez nemcsak optikailag hatalmas eredmény, de hosszú távon is segít, hogy a Földünk és mi is egészségesebbek lehessünk – hívta fel a figyelmet. A főigazgató arra is kitért, az adományból két fontos célra is futja majd.

– Egy országos égésközpont működik a Bethesdában immáron 24 éve. Sok száz könnyebb és súlyos sérült érkezik hozzánk évente, a pénz egyik felét egy égési sérülések kezelésére alkalmas modern eszközre költjük majd, az adomány másik feléből pedig sportegészségügyi központ épül majd.

– Nagyon sok sportoló gyermek érkezik hozzánk, akik komplex ellátásra szorulnak. Az ortopédiai, kardiológiai, pulmonológiai szakemberek mellett a gyógytornászok és a dietetikusok számára fontos helyszín lesz a jövőben a sportegészségügyi központ – árulta el Velkey György János.

A Mohu közlése szerint folytatódik a jótékonysági akció, a következő ciklusban hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára indul gyűjtés: a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgákat és az Ökumenikus Segélyszervezet kapja majd meg a műanyag palackok visszaváltásáért járó összeget.