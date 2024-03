Hamisítatlan nyári időjárást kaptunk húsvétra, az órákat azonban senki se felejtse el átállítani

Késő délelőtt a Dél-Alföldön egy-egy meteorológiai mérőállomáson már elérte a hőmérséklet a 25 Celsius-fokot, így idén március 30-án lett meg először a nyári nap – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Hozzátették:

Nyári napnak azt nevezik, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 Celsius-fokot.

A bejegyzésben kiemelték, van esély arra is, hogy megdől a március 30-ára vonatkozó melegrekord. A Hajdú-Bihar vármegyei Szerepen 1911-ben ezen a napon 26,9 fokot regisztráltak.

Vasárnap is kitart a nyár, mindent beborít a sivatagi homok

A hét utolsó napján fátyolfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben párássá válhat a levegő, ott foltokban köd képződhet. A déli szelet helyenként élénk, az északnyugati részeken egy-egy erős lökés is kísérheti. A fátyolfelhők és a sivatagi por többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős széllökések is előfordulhatnak.