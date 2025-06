Maratonra készült, aztán bravúraranyat szerzett a magyar válogatott meglepetésembere

Csikós Zsóka tavaly Kőhalmi Emesével – aki tagja volt a délelőtt K-4 500-on győztes egységnek – megszerezte pályafutása első felnőtt aranyérmét a maratoni vb-n. Idén is inkább a maratoni távra készült, de elvesztette a világjátékok válogatóját Kiszli Vandával szemben, amit után döntési helyzetbe került. Elindult a síkvízi válogatón, s nem csak magát, a szakembereket is meglepte azzal, hogy három távon (500, 1000, 5000 méter) is győzött.

Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyert K-1 1000 méteren a racicei kajak-kenu Eb-n. Ő lehet Kozák Danuta és Csipes Tamara utódja? Fotó: Szalmás Péter

– Meglepett az eredmény, hiszen én tényleg úgy számoltam, hogy inkább a maraton lesz fókuszban idén. Síkvízen is nyilván szerettünk volna jó eredményt elérni, de erre nem számítottam. Az edzések is sokkal jobban mennek, sokkal jobban élvezem és a versenyre is így mentem el, hogy élvezni szeretném – mondta akkor a szolnokiak 24 éves versenyzője.

Maratonistából gyorsasági kajak Európa-bajnok

Csikós Zsóka persze versenyzett már olimpiai távon is, 2022-ben Eb-bronzot szerzett a négyessel, de azzal újabb meglepetést szerzett, hogy ezer méteren győzött az Eb-n. A magyar kajakos 300 méter után, vezető helyen megindította hajóját, a második Anderssonra majd 5 másodpercet vert rá a célban.

Nagyon boldog vagyok! Egy kicsit ideges voltam a döntő előtt, de megpróbáltam magamra összpontosítani. Két fontos szám vár még rám itt az Európa-bajnokságon, majd jön a milánói világbajnokság, de ez most ez egy nagyon jó kezdés volt – mondta a friss Európa-bajnok.

Csikós Zsóka lehet Kozák és Csipes utódja?

Kozák Danuta visszavonult, idén Csipes Tamara sem versenyez, így adott a lehetőség a bizonyításra. Az idény elején kevesen tippeltek volna arra, hogy Csikós Zsóka léphet az örökükbe, a Magyar Nemzetnek adott márciusi interjúban Tóth Dávid szövetségi kapitány is inkább Kőhalmi Emese előretörésére számított.

Ki tudja, Csikós Zsókának érdemes megfontolnia, hogy a gyorsasági szakágot részesítse előnyben.

Korábban, szombat délután Lucz Anna K–1 200 méteren aranyérmet, az olimpiai negyedik helyezett kenus egységünk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka bronzérmet nyert.