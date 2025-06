Az előszezoni menetrend után mától – a tanév végéhez igazodva – százszázalékosan nyári üzemmódra kapcsolt a MÁV-csoport – ismertette Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, hogy a turisztikai célállomások, elsősorban a Balaton felé sűrűbb indulással több járat, és az elmúlt éveknél-évtizedeknél sokkal több klimatizált férőhely áll az utasok rendelkezésére.

A napi legalább egy légkondis járat minden magyarországi településre garantált, ha vonattal nem, akkor modern, légkondis busszal – Budapest és Veszprém között például óránkénti indulással

– tette hozzá.

Főszezoni menetrendre váltott a MÁV (Forrás: MÁV)

A tárcavezető kiemelte, hogy a dunántúli vasúti közlekedésbe már az ország kisebbik, nemzeti vasúttársasága, a GySEV is besegít, de ugrásra készen áll az ország több mint félszáz pontján a tízszeresére erősített MÁV buszflotta is. De szolgálatba a tíz vállalás részeként újonnan beszerzett mozdonyokat is, mert ezekkel pontosabbá tehető a vonatközlekedés.

Június elsejétől pedig már az Európában egyedülálló késési biztosítás is él: 20 percet elérő csúszás után a jegyár fele visszajár

– hívta fel a figyelmet Lázár.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)