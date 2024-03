Iskola mellett is árulták az új drogot + videó

Iskolától pár méterre árult új pszichoaktív anyagot az a 44 éves férfi és 25 éves nő, akiket a szécsényi rendőrkapitányság nyomozói a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival együtt kedd kora reggel elfogtak.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 2023 februárjától

számos embernek adott át ellenértékért cserébe olyan anyagot, amely a szakértői vélemények alapján N-etil-norpentedront tartalmaz, amely új pszichoaktív anyagnak minősül.

– Az elmúlt fél évben a nógrádmegyeri lakos segítségére volt az árusításban nő társa. Súlyosbítja tettüket, hogy az általános iskolától pár méterre árultak, és a vásárlók között fiatalkorúak is voltak – olvasható a közleményben.

Mint írták, a férfi megpróbált megszabadulni az illegális anyagtól, mielőtt a rendőrök a házba bejutottak, a szobában lévő felmosóvízbe szórta. Nem sikerült azonban mindent eltüntetnie, ugyanis az egyenruhások a padlón is találtak még a fehér porból.

– Gyorsteszt segítségével a bűnügyi technikus megvizsgálta a szert, amely ketamin jelenlétét valószínűsítette

– közölték.

Hozzátették, elfogtak még egy 23 éves fogyasztót is, akinek ruházatátvizsgálása során a nyomozók alufólia pakkot találtak, amelyben új pszichoaktív anyag lapult, így vele szemben is eljárás indult. Az üggyel kapcsolatban egy 24 éves salgótarjáni férfit is előállítottak, aki az elmúlt évben a 44 éves férfitól több alkalommal vásárolt a szerekből, sőt a megvett anyagokat pár hónapja elkezdte árusítani ismerőseinek is.

A közlemény szerint

a 44 és 24 éves férfit, illetve a 25 éves nőt előállították, és kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt kihallgatták. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Vagyonvisszaszerzés részeként a rendőrök elektronikai eszközöket, gépkocsikat, szerszámgépeket és pénzt foglaltak le.

