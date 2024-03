Már több mint egymillióan látták a Varga Judittal készült interjút

Alig néhány napja, hogy megjelent, de már több mint egymillióan voltak kíváncsiak a Frizbi Hajdú Péterrel YouTube-műsor különkiadására, amelyben Varga Judit a saját szemszögéből is elmagyarázta, mi történt pontosan a Magyar Péterrel való házassága alatt, és milyen ember a most politikai babérokra törő volt férje valójában.

A volt igazságügyi miniszter az interjúban kifejtette: először azzal fenyegette meg Magyar Péter, hogy

ha elválik tőle, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt, majd később a munkahelyi pozícióit féltve zsarolta meg.

Legutóbb azt mondta, hogy ha Varga Judit nyilvánosság elé mer állni, akkor közzéteszi a felvételt. Kiderült, Magyar Péter volt feleségét a HVG újságírójának jelentkezése után is megkereste, és akkor is megfenyegette, hogy ha nem állítja le őket, kijön a felvétellel.

Emellett Varga Judit számos, Magyar Péter által elkövetett verbális és fizikai abúzusról is beszámolt, amelyek után úgy döntött, hogy elválik a véleménye szerint nárcisztikus férfitól. Azonban hiába ismerhették meg a választók Magyar Péter másik arcát is, a baloldal még mindig nem tudja, hogyan kezelje a helyzetet. Többen elbagatellizálják vagy figyelmen kívül hagyják, de vannak olyanok is, akik komolyan veszik az interjúban elhangzottakat.

Magyar Péter elsősorban nem a kormányt és nem Rogán Antalt támadja elsősorban, hanem a volt felesége a fő célpont

– mutatott rá Fodor Gábor. Az egykori politikus úgy véli, az interjú hiteles volt és felkavaró. – Aki átélt már ilyet, vagy látott már ilyet a családi környezetében, az pontosan tudja, hogy sajnos ezek a dolgok teljesen így szoktak megtörténni – mondta.