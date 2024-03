Országos hálózat állhat az autók feltörése mögött

Újabb részletek derültek ki a budapesti és a szegedi gépjárművek feltörésének ügyében. Egy Facebookon közzétett bejegyzés nyomán ugyanis károsultak tucatjai jelentkeztek, akik közül többen arra gyanakodtak, hogy egy helyi banda állhat a kocsifeltörések hátterében, amit egy volt rendőr is megerősített.

Mióta közzétettem a posztomat, legalább tíz károsult keresett meg

– mondta el a Metropolnak Enikő, a bejegyzést megosztó károsult. Az őt megkereső személyek közül az egyikük összefüggést látott a budapesti és a szegedi Árkád parkolójában történtek között. „Az összes károsult, aki megkeresett, pontosan ugyanarról számolt be, amit én is tapasztaltam” – mesélte a károsult nő, majd arról is beszélt, azt tudatta vele egy visszavonult rendőr, hogy a budapesti Árkádban is volt egy ugyanilyen banda, őket elkapták. Emellett a korábban rendőrként dolgozó férfi arról is beszélt Enikőnek, hogy már csaknem negyven autót feltörtek Budapesten hasonló módszerrel.

Hiába járőröztünk arrafelé, hiába nyomoztunk az ügyben, nem jutottunk sokkal előrébb, aztán amikor egy bandát elkaptak, akkor egy időre megszűntek a hasonló esetek

– állította a volt rendőr.

A történtekkel kapcsolatban a Metropol megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentésekről nem vezetnek statisztikai kimutatást, ezért nem lehet tudni, hogy pontosan hány bejelentés érkezett hasonló esetekről az elmúlt években. Hozzátették: