Sulyok Tamás: Legyen béke már!

Sulyok Tamás interjút adott a Mandinernek, és a kegyelmi ügyről is beszélt. Az ügy társadalmi lecsapódása mindenki számára tanulságos volt – mondta köztársasági elnök, és kiemelte, hogy a fókusz most is ott van, ami a leglényegesebb: kifejezni a nemzet egységét és őrködni az államberendezkedés demokratikus működése felett.

Rámutatott: eddigi tapasztalatai szerint a szorgalmas és hatékony munka mindig meghozza a gyümölcsét, és ebben bízik a továbbiakban is.

Igyekszem megfelelni valamennyi elvárásnak, amit a nemzet velem szemben támaszt

– jelentette ki Sulyok Tamás.

Az ellenzék már a kezdetektől támadja

Sulyok Tamás a megválasztásakor azt ígérte, a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén dolgozik majd. Az ellenzéki pártok máshogy látják eddigi tevékenységét, pártkatonának, Orbán Viktor golyóstollának nevezték, az Alkotmánybíróság pedig szerintük Fidesz-hű tagokkal van feltöltve. Sulyok Tamás ezeket

hatalmi érdekek által vezérelt politikai kritikáknak minősítette.

Arról, hogy az ellenzék közvetlen elnökválasztást javasolt, azt mondta: minden olyan szakmai és politikai vitát, amely azt a célt szolgálja, hogy az alkotmányos rendszerünk hatékonyabban működjön, fontosnak tart, és meghallgatja a vitában részt vevő feleket. Köztársasági elnökként azonban már nem feladata, hogy részt vegyen ezekben a vitákban.

Az alaptörvény tizenharmadik módosítását követően számos kritika érte a kormányt, erről Sulyok Tamás úgy vélekedik, egy jogásznak fegyelmezetten el kell fogadnia, ami az alkotmányos rendszer sajátosságaiból következik. Az alkotmányozó hatalmat az alaptörvény világosan definiálja: az Országgyűlés kétharmada. Utóbbinak az alkotmány módosítását, átírását, egy új elfogadását illetően is teljes szabadsága van. A köztársasági elnök az alkotmányban meghatározott eszközeivel élhet, azokat gyakorolhatja, de nem kell, hogy legyen véleménye.

Vannak merev és rugalmas alkotmányok, például a legmerevebb alkotmánya az Egyesült Államoknak van, szinte lehetetlen módosítani, és a román, illetve a belga alkotmányt is csak rendkívül bonyolult szabályok alapján lehet megváltoztatni – magyarázta a köztársasági elnök, hozzátéve: az a sajátos helyzet állt elő, hogy Magyarországon tizennégy éve ugyanannak a politikai erőnek van alkotmányozó hatalma. Ezt sokan nem értik Európában, és lehet a helyzetet szeretni vagy nem szeretni, de ettől még tény: a népszuverenitás elvéből következik.