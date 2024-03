Vakvágányon a Gyurcsány-párt és a baloldali városvezetés Miskolcon

A közlekedési anomáliák mellett a baloldali politikai cicaharcok következményét már a gyermeket nevelő családok pénztárcája is bánja a baloldali vezetésű Miskolcon – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál. Mokrai Mihály, a Demokratikus Koalíció (DK) miskolci önkormányzati képviselője pénteken tartott sajtótájékoztatóján jelezte: mindent megtettek annak érdekében, hogy a 14 év alattiak ingyenes utazása napirendre kerüljön, de elbukott a kezdeményezés. Azt is ismertette, hogy az MSZP-vel közösen módosító javaslatot nyújtottak be, amelyet a többség nem támogatott, így a városvezetés újabb közlekedést célzó átszervezését nem tudták támogatni.