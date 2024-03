Varju László és Fekete-Győr András méltatlanná vált a parlamenti munkára

– Nem véd és a dac szövetsége ez, de nem is valamiféle betyárbecsületről van szó, hisz mindezek ellenére a színfalak mögött ölre mennek egymással a megszerezhető pozíciókért. Ezt a küzdelmet látjuk most a helyhatósági választások előtti helyezkedésekben is – mondta Nagy Ervin az Origónak azzal kapcsolatban, mi lehet az oka, hogy a baloldal ennyire összezár és védi az elítélt képviselőket.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint inkább egy rossz és hibás, ám bevetett szokásról beszélünk. Egyszerűen arról van szó, hogy az idősebbek a kommunista diktatúrában, a fiatalabbak a posztkommunizmus időszakában ezt a fajta magatartást tanulták el az előttük járóktól.

A Momentum, amely nyugatos pártnak vallja magát, és mindenben a Nyugatot akarja másolni, úgy tűnik, hogy erkölcsi kérdésekben és a felelősségvállalás hiányában közelebb áll a magyar balliberális oldal múltjához, mint a nyugati liberálisokhoz

– húzta alá a szakértő.

A DK-s Varju László és a momentumos Fekete-Győr András ügye kapcsán leszögezte: morálisan és politikai szempontokat is figyelembe véve mindketten akkor járnának el helyesen, ha lemondanának mandátumukról, hisz a saját pártjuknak és az ellenzéki oldalnak is tehertétellé váltak. Sőt, mivel mindenki a júniusi választásokra koncentrál, így hatványozottan igaz, hogy a baloldal érdeke az lenne, hogy ilyen súlyos botrányok ne nehezítsék a kampányukat.

Varju László és Fekete-Győr András is méltatlanná váltak arra, hogy folytassák a parlamenti munkájukat, ez morális értelemben világos, ezt a választópolgárok nagy többsége is így látja

– mutatott rá Nagy Ervin.