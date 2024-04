Gyurcsány egykori harcostársával találkozott Magyar Péter

Magyar Péter azzal a László Károllyal állt össze Baján, aki korábban Gyurcsány Ferenc pártjának helyi vezetője, illetve a város alpolgármestere volt a baloldali összeborulás elején – hívta fel a figyelmet a Magyar Jelen.

A hírportál információi szerint László Károly hatalmi harcok miatt lépett ki a Demokratikus Koalícióból, amit idén februárban jelentett be a közösségi oldalán. Mint fogalmazott, döntését „nehéz szívvel, ám alapos gondolkodás és megfontolás után hozta meg”. Ezért most egy civil szervezet, a március elején alapított Bácskaiak a városért Egyesület színeiben indulnak a választáson. A Magyar Jelen úgy tudja, a szervezetben sok korábbi DK-tag is van.

Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter kampánykörúton van, amely nem volt mentes a kínos pillanatoktól. Komlót közösségi oldalán egy pusztuló, háborús állapotokat tükröző épületegyüttessel szemléltette, melyhez azt írta:

Valahol, Európában. Az elfeledett Magyarország, a magára hagyott vidék.

Hozzászólásként azt is írta: „Komlói bányák környezete 2024-ben az Európai Unióban.” Hamar kiderült azonban, hogy a képen látható épületeket senki nem hagyta magára, tulajdonosuk airsoftpályát üzemeltet a területen.