Gulyás Gergely: Magyar Péter ennyire nem hülye

A mai Kormányinfón is hosszan kérdezték elsősorban a baloldali média munkatársai Gulyás Gergelyt egykori barátja politikai karrierjéről. Arra a felvetésre, miszerint Magyar Péterrel kapcsolatban legutóbb azt mondta, „ami most történik, nincs köze, de ha mégis, hálásak lesznek”, most úgy fogalmazott, érdemes pár hetet vagy két évet várni, és ki fog derülni, hogy ez egy baloldali probléma.

– Ez bennünket nem érint, akiket érint, azokat legkevésbé sem tudom sajnálni – mondta. Megjegyezte: a baloldalon belüli harc a kormánypártokat nem érinti, ha igen, akkor valószínűleg kedvezően.

Egyébként maga Magyar Péter úgy reagált Gulyás Gergely rejtélyes üzenetére, hogy a miniszter szerinte fenyegette. A miniszter most úgy válaszolt egykori harcostársának:

Magyar Péter ennyire nem hülye, értette ő azt.

Azt is mondta, kevesebb mint hét hét van a választásokig, nem lát problémát a kormányoldalon, a baloldalon viszont felbolydulás van. – Hogy miként oszlanak meg a szavazatok, majd kiderül, ez egy szabad ország – mondta.

Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Magyar Pétert a baloldal belügyének nevezte, azt mondta, hogy Magyar Péter eleve baloldali volt. – A 90-es években SZDSZ-es volt, aztán lett egy új korszaka, és most megint baloldali – vélekedett. Később kérdésre arról is beszélt, hogy Magyar érdemeket szerzett a 2006-os gyurcsányi időszakban, majd a Fidesz tagja akart lenni, bár tagdíjat nem fizetett.

Rossz házasság

Arra, hogy tudott-e arról, hogy családon belüli erőszak lehetett Varga Juditéknál, azt mondta,

tudta, hogy borzasztóan rossz Magyar Péterrel a volt igazságügyi miniszter házassága, de arról, hogy fizikai bántalmazás lett volna, idáig nem tudott.

A Telex újságírójának kérdésére, aki a Varga Judit és Magyar Péter által rögzített hangfelvételről kérdezte Gulyás Gergelyt, a miniszter emlékeztetett, egy olyan beszélgetés kapcsán kérdezik, amin ő nem volt jelen. – Varga Judit azt mondta nekem, a hangfelvétel idején már olyan borzalmas volt a kapcsolatuk, hogy mindenre igent mondott, túl akart esni ezeken a beszélgetéseken. Ha valaki meghallgatja ezt a hanganyagot, Varga Judit végig se tudja mondani, mert a férje közbevág. Ez semmilyen formában nem alkalmas bizonyítéknak – mondta.

Arra a felvetésre, hogy a hanganyag miatt a társadalom széles rétegei most hitevesztetté váltak a magyar ügyészséggel szemben, úgy vélte, ha valaki elolvasta ezt a hanganyagot, akkor épp ellenkezőjét érezheti.

– Polt Péter mégiscsak a demokráciáért és a jogállamiságért való harcban létrejött pártnak volt a szakértője és tagja három évtizede. Érdekes, a korábbi főügyészeknél, akik a magyar kommunista állampárt tagjai is voltak, nem merültek fel kérdések a társadalmi hitelvesztéséről – jegyezte meg.

Egy másik kérdésre a miniszter elmondta, a baloldal által folyamatosan citált Völner–Schadl-ügyben múlt héten tanúként hallgatta meg a bíróság, ahol nagyjából ugyanazt mondta el, amit a korábbi Kormányinfókon is mondott. – Az egész Schadl–Völner-ügy ékes bizonyítéka annak, hogy az ügyészség függetlenül működik, mindenféle elfogultság nélkül – fogalmazott.

Borítókép: Magyar Péter. (Fotó: Kurucz Árpád)