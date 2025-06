Űrből kapott adatokkal is segítik a parajdi mentést a magyar kutatók

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) kutatói több mint öt éve üzemeltetnek nemzetközi együttműködés keretében egy korszerű űrgeodéziai megfigyelőrendszert (InSAR reflektort) a parajdi Sóháton és környékén, helyi szakértők közreműködésével. A gyűjtött adatokból nagy pontossággal lehet követni a felszíni mozgásokat, aminek köszönhetően jobban megérthetjük a mostani eseményeket – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUN-REN.

Egy InSAR reflektor (Fotó: HUN-REN)

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, természeti katasztrófa sújtja Parajdot, a turisztikailag is népszerű sóbányát be kellett zárni az áradások miatt. A nagy természeti értékkel bíró sóbányát mostanra teljesen elöntötte a víz. Jelenleg annak a veszélye is fennáll, hogy a régi bányarész födémje beomlik.

A helyieknek a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) is segítséget ajánlott fel, valamint szakmai kérdésekkel is megkeresték őket.

A korszerű műholdas megfigyelőrendszer eredeti célja nem a napi rendszeres megfigyelés, hanem a sótömzs lassú mozgásának monitorozása volt. A mostani események rámutattak, hogy a hálózat új hasznosítási lehetőséggel is tud szolgálni és fontos szerepet kaphat az áradás utáni megfigyelőrendszerekben.

A rendszer űrgeodéziai módszereken alapul, amivel rendkívül pontos méréseket végezhetnek a kutatók.

A felszín alatti sótömbök mozgásait akár milliméteres pontossággal is észlelni tudják. A telepített reflektorok nem bocsátanak ki jelet, viszont kiválóan visszaverik a Sentinel–1 műholdak által kibocsátott mikrohullámú radarjeleket, amelyeket az Európai Unió Copernicus földmegfigyelő programja működtet.

A műholdak 6–12 naponta repülnek el ugyanazon terület felett, ezért a változások napi szintű megfigyelésére nem alkalmasak.

Ugyanakkor hosszabb távon, néhány hetes-hónapos időszakban megbízhatóan kimutatható, hogy a bányát ért vízbetörés előtt és után milyen felszíni mozgások történtek.

Erdélyben nemcsak Parajdon, hanem Kovászna környékén, valamint hazánk több területén is, például Dunaszekcsőn és Fonyódon működtetnek hasonló monitoringrendszereket, hogy a kritikus infrastruktúrák és természeti képződmények környezetében zajló felszíni elmozdulásokat pontosan követhessék a megelőzés és a beavatkozás érdekében.