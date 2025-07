Ha ezt a négy dolgot a nem megfelelő helyen csinálja, súlyos pénzekbe fog kerülni

Ilyen például a dohányzás, de nem csak a játszótéren, hanem annak az ötméteres körzetében is, igaz ez az elektromos cigarettára is. A bírság összege akár 20–50 ezer forint. Ugyanígy, tilos az alkoholfogyasztás, amiért a helyszíni bírság 30 ezer forint, közigazgatási eljárásban akár százötvenezer forintja is bánhatja a mókát. Ha kutyát visz be, az is sokba kerülhet, sőt, ha jobb híján a bokorba vizel, az 30 ezer forintnál kezdődik, a határ pedig nagyjából a csillagos ég.