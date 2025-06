Ítéletidő, majd a Ronaldo vezette Portugália sokkolta a németeket a Nemzetek Ligája-rangadón

A müncheni stadion gyepszőnyege kifogástalan állapotban volt. Mindezt azért fontos kiemelni, mert azon a pályán szombaton még a Bajnokok Ligája döntőjét játszották, a győztes Paris-Saint Germain szurkolói pedig több gyeptéglát kivágtak és hazavittek emlékül. A Münchent sújtó heves esőzés is jelenthetett volna akadályt, emiatt az eredetileg tervezett 21.00-hoz képest tíz percet csúszott is a Nemzetek Ligája-meccs kezdete, de így is remek hangulatban, telt ház előtt feszült egymásnak a házigazda Németország és a sztárjátékos bizonytalan helyzete ellenére Cristiano Ronaldóval a kezdőcsapatában kiálló Portugália.

Jég és labdák. Ítéletidő sújtotta a müncheni stadiont a szerdai Nemzetek Ligája-meccs előtt (Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu)

Helyzet itt is, ott is a Nemzetek Ligája-rangadó elején

Az NL-meccs első nagy lehetősége a hazaiaké volt, Florian Wirtz átadása után Leon Goretzka lőtt kapura közelről a 4. percben, de a portugál kapus, Diogo Costa védeni tudott. Erre reagálva a 7. minutumban Cristiano Ronaldo vette célba a kaput egy ellentámadás végén, ám a lapos lövést Marc-André ter Stegen könnyedén fogta. Néggyel később Pedro Neto lőtt fölé, a 19. percben pedig Costa-kapus kényszerült bravúrra, miután Nick Woltemade kínálta meg egy lövéssel tíz méterről. Újabb két perc elteltével megint Diogo Costa került főszerepbe, amikor Goretzka újabb próbálkozását hatástalanította. Ezt követően kissé elcsendesedett a mérkőzés, újabb nagy gólhelyzet nem volt, így a szünetben 0-0-s állásnál mehettek pihenőre a felek.

Joshua Kimmich (6) és Pedro Neto (20) párharca. Előbbi játékos a 100. válogatott mérkőzésén szerepelt (Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu)

A véleményes Wirtz-gólra kétszer válaszoltak a portugálok

A szünetig a németek voltak kezdeményezőbbek, a házigazda birtokolta többet a labdát, a térfélcsere után viszont egyből Portugália kerülhetett volna helyzetbe, ám Ronaldo nem érte el a labdát. A következő támadásból megszületett az első gólt: egy eladott labdát Joshua Kimmich passzolt tovább Florian Wirtznek, aki fejjel a kapuba talált. Véleményes szituáció volt, mert a német Woltemade akadályozta a menteni készülő Rúben Diast. Ezt a játékvezető meg is nézte videón, ám ezt követően sem vette el a találatot, így kijelenthető volt: megszerezte a vezetést Németország (1-0).

A német öröm nem tarthatott sokáig, a csereként alig 8 perce beállt Francisco Conceicao ugyanis a 64. percben egy távoli lövés után egalizált (1-1). Mindez nem volt előzmény nélküli, a meccs ezen szakaszában a portugálok átvették az irányítást, a hazaiak pedig szemlátomást szenvedtek. Ezt a hullámot megülve Portugália magához is ragadta az előnyt, Nuno Mendes átadása után Cristiano Ronaldo közelről beköszönt (1-2).

Ez volt Ronaldo 220. válogatott meccsén a 137. gólja.

Ronaldo góljával fordított Portugália (Fotó: Alexandra Beier/AFP)

A hajrában Karim Adeyemi révén a németek kapufát találtak, ám másfél perccel a rendes játékidő vége előtt két ter Stegen-bravúr kellett, hogy ne dőljön el végleg a párharc.

Cikkünk frissül!