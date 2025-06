A klub nélküli Cristiano Ronaldo helye már a válogatottban sem biztos

2019, 2021 és 2023 után negyedjére is sor kerül a labdarúgó Nemzetek Ligája négyes döntőjére. A korábbi három győztes – Portugália, Franciaország és Spanyolország sorban – mellett a házigazda Németországgal egészül ki a mezőny, ma, azaz szerdán a Nationalelf a portugálok elleni elődöntőjével kezdődik a négyes döntő. Cristiano Ronaldo sorsa azonban erősen kétséges.

2023-ban a spanyol válogatott nyerte meg a Nemzetek Ligáját Rotterdamban. Fotó: Maurice van Steen/ANP MAG

Cristiano Ronaldo klub nélkül, oda a válogatottszereplés?

Az továbbra sem okoz meglepetést, hogy a 40 éves Cristiano Ronaldo is ott van a portugálok keretében, azonban a „még meddig” kérdés mostanság egyre aktuálisabb kérdés. Az ötszörös aranylabdás támadó a közösségi médiában már elbúcsúzott klubjától, az al-Nasszrtől, amellyel az idény végéig volt szerződése. A találgatások ezután megindultak, lehetett olvasni brazil ajánlatokról, de nevelőegyesülete, a Sporting is felmerült, miután a portugálok új támadót kereshetnek Gyökeres Viktor távozása esetén. A bombát aztán maga a FIFA elnöke dobta le , amikor a jövő héten startoló klub-vb kapcsán mondta, hogy Lionel Messi mellett Cristiano Ronaldo is ott lesz. Esetleg egy csapatban vagy az induló brazil gárdák (Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras) valamelyikében?