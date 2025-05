Cristiano Ronaldo meglepőt húz? Csak így érheti el a nagy célját

Ha a trófeák száma a mérce, Cristiano Ronaldo szemszögéből nem úgy sikerült a 2023 januárja óta tartó szaúdi kaland, ahogy abban reménykedhetett. A portugál támadó a Közel-Keleten is termelte a gólokat, mindkétszer gólkirály lett, az előző idényben még a liga legjobb játékosának is megválasztották, de az egyéni elismeréseken kívül más győzelmekben nem volt része, egy trófeát sem nyert az al-Nasszrrel, és a jelek szerint már nem is fog, mert hétfői Instagram-bejegyzése alapján ez a fejezet lezárult az életében, de a pályafutása még nem.

Cristiano Ronaldo góljaiból nincs hiány Szaúd-Arábiában, a trófeákból viszont igen Fotó: AFP/Fayez Nureldine

Cristiano Ronaldo: Irány a klubvilágbajnokság?

Egyes vélemények szerint azért jött el most a búcsú ideje, mert Cristiano Ronaldo szeretne részt venni a megújult, júniusban megrendezésre kerülő világbajnokságon, ezt pedig jelenlegi klubja futballistájaként nem tehetné meg. Sebaj, az idény végén lejár a szerződése, tehát semmi sem állhat az útjába annak, hogy egy, a klub-vb-n is érdekelt csapathoz igazoljon, Gianni Infantino FIFA-elnök szerint tárgyal is néhány alakulattal.

Az Inter Miamival is összeboronálták őt , amelynél nagy riválisa, Lionel Messi csapattársa lehetne, de a Transfermakt más utakat vázolt fel az ötszörös aranylabdás számára.

Al-Hilal, Brazília, esetleg Sporting?

A portál szerint Cristiano Ronaldo csillagászati bérét a térség klubjain kívül más csapat nem engedhetné meg magának, hacsak nem ad le az igényeiből. Ha erre nem hajlandó, akkor a támadónak jó opció lehet egy vetélytárs, egy másik szaúdi együttes, az al-Hilal, amely ugyan idén elbukta a bajnoki címet az al-Ittihaddal szemben, de az elmúlt hat idényből négyszer megnyerte a bajnokságot. És az al-Nasszrrel szemben a klub-vb-n is szerepel.

A viadal való részvételt szem előtt tartva Brazília lehetne a célállomás CR7 számára. A dél-amerikai ország négy klubja, a Botafogo, a Fluminense, a Flamengo és a Palmeiras is ott lesz a tornán, és több pletyka is szárnyra kelt arról az elmúlt hetekben, hogy a veterán futballista ezek egyikénél köthet ki. Vagy éppen a mexikói Monterrey-nél, ahol közeli barátja, Sergio Ramos rúgja a bőrt.

A tökéletes befejezés pedig az lenne, ha Cristiano Ronaldo nevelőklubjánál, a Sportingnál zárná le a pályafutását. A portugál klubnak pedig szüksége is lesz egy új csatárra, miután a nyáron várhatóan elveszíti gólfelelősét, Gyökeres Viktort. Arról nem is beszélve, hogy Ronaldo legidősebb fia is bontogatja a szárnyait, májusban a portugál U15-ös válogatottban is bemutatkozott, és a híres papa egykori klubja, a Real Madrid is figyeli őt.