Idős férfi ugrott a Dunába a Margit hídról

A rendőrök arra számítottak, hogy a férfit a vízben kell keresniük és nem is tévedtek. A Dunán felfelé hajózva, az Olimpiai park környékén vették észre a férfit, amint a Dunán evickél. A rendőrök azonnal intézkedtek és nekiláttak kihúzni a hatvanas éveiben járó, száz kilónál is nehezebb embert. A férfi elmondta, hogy a meder köveire esett az egyik vállával, ezért a karját nem tudta használni – ez is nehezítette a mentést.