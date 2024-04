Karácsony Gergely a szexbotrányba keveredett Osváth Zsolttal kampányol

Karácsony Gergelyt abszolút nem zavarja, hogy a korábban kiskorúval létesített homoszexuális kapcsolattal is hírbe hozott VV Zsolti is megjelent az aláírásgyűjtő standjánál a fővárosi a Blaha Lujza téren, sőt a baloldali városvezető ezt még közösségi oldalán is világgá kürtölte – vette észre az Origó.

Korábban semmilyen magyarázatot nem adott a baloldali celeb, VV Zsolti azokra a vádakra, amelyek előkerültek vele kapcsolatban. Ahogy a Magyar Nemzet is megírta,

azzal vádolta meg egy társa a baloldali influenszert, VV Zsoltit, hogy kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot.

Később maga VV Zsolti ismerte el, hogy „belecsúszott egy megkérdőjelezhető dologba” – ugyanis pornográf képeket követelt egy 18 év alatti fiútól.