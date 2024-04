Ezért lehetett fegyverropogást hallani Budapesten

Lövöldözés hangja visszhangzott szerdán késő este Óbudán, a fegyverropogás hangja sokakat megrémített, aggodalomra azonban semmi ok, csupán egy filmforgatás miatt lövöldöztek. Az Újpest.hu még egy videót is közzétett, amelyben még távolról is hallani a forgatást.

Az egyik kommentelő azt írta: Ez nem volt kellemes. Leginkább akkor ijedtem meg, amikor hallottam a szirénázó rendőrautókat a távolban, miután percekig hallgattam a lövöldözést. A jelenlegi helyzetet tekintve a világban így késő este, nem rögtön egy filmforgatás jutott az eszembe.

A rendőrség közlése szerint nem csak a lövöldözés okozhat kellemetlenséget, de több napon át forgalomkorlátozásra is számíhatunk a II. és III. kerületben, lezárják a Hajógyári sziget K-hídját 2024. április 11-én 15 órától április 12-én 5 óráig, majd április 12-én 17 óra 30 perctől április 13-án 5 óráig, valamint április 13-án 17 óra 30 perctől április 14-én 5 óráig.

De lezárják a Budai alsó rakpartot a Margit híd és az Ángel San Briz úti bevásárlóközpont parkolója között is, egészen április 13-ig 21 órától 5 óráig.

