Orbán Viktort így fogadták Kaposváron

– Azt is tudjuk, hogy a háború nem romantikus hőstetteknek a gyűjteménye. Persze vannak benne nagy hőstettek mindig, de valójában bombatölcsér, lerombolt ház, özvegyek, apa nélkül fölnőtt gyerekek, borzalom, sérültek százezrével, mint most is az ukrán–orosz fronton