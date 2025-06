Az Országházba látogatott a békeharang

– Fontos, hogy az emberek a 21. században a technikai vívmányokat egymás gyilkolása helyett egymás megértésére, párbeszédek folytatására használják fel – mondta az Országgyűlés alelnöke vasárnap Budapesten, a Békeharang 2025 misszió delegációjának fogadásakor. Jakab István arról is beszélt, hogy volt időszak, amikor a harangokból fegyvereket készítettek, most pedig fontos, hogy megforduljon a helyzet: szülessenek harangok, és amikor azok megkondulnak, az emberek ne csak meghallják, de a szívükben is érezzék azt a üzenet, amelyet közvetítenek.

Jakab István fogadta a delegáció tagjait. Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelte, hogy a Békeharang 2025 misszió tagjai minden áldozatot meghoztak azért, hogy világháborús töltényhüvelyekből, fémmaradványokból, fémhulladékokból a béke harangját öntsék ki, és éppen a második világháború befejezésének napján, május 8-án elindultak Jeruzsálembe, hogy 4800 kilométeres utat megtéve vigyék magukkal a béke harangját és a béke üzenetét.

Mint azt a békemissziós csapat egyik tagja, Helmut Kautz evangélikus lelkész a Facebook-oldalán megosztott közleményben leírta, a csapat célja eljuttatni Izraelbe egy fegyvermaradványokból öntött harangot, útközben a békesség és remény üzenetét hirdetve. A közlemény szerint a zarándokok – akiknek vezetője Michael Schubert, a drezda-újvárosi evangélikus Szent Pál Gyülekezet lelkésze – május eleji indulásuk óta naponta átlagosan 25 kilométert tettek meg.

A tervek szerint karácsonyig megérkeznek végső céljukhoz, Jeruzsálembe, a Kéz a Kézben Iskolába, ahol „zsidó, muszlim és keresztény gyermekek tanulnak együtt, ami reményteljes példa a vallások közötti együttélésre és békére”.

„Ez a különleges túra több, mint egy utazás; a béke és a német–magyar barátság szimbóluma” – olvasható Helmut Kautz közleményében.

Magyarországra érkezve a csapat első állomása a bábolnai Nemzeti Ménesbirtok volt. Ezt követően Kömlődön, majd Csákváron pihentek meg. A karaván innen Velencét érintve haladt tovább. Jakab István meghívására Budapestre, az Országházba is ellátogattak, hogy a béke üzenetét közvetlenül a fővárosba vigyék. Itt az Országgyűlés alelnöke mellett Bartos Mónika országgyűlési képviselő, az Országház imacsoportjának tagja, illetve Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, az Országgyűlés Magyar–Német Baráti Csoportjának elnöke is köszöntötte őket.

A látogatók és a vendéglátók a Parlament megtekintését követően Krasznai Andrea református lelkész vezetésével együtt imádkoztak a békéért. A delegáció tagjai a béke kenyerével, illetve a béke harangjának kicsinyített másával ajándékozták meg a vendéglátókat. Jakab István az Országház borát, illetve a Kárpát-medence minden területéről összegyűjtött gabonát ajándékozott a vendégeknek. A karaván hazánkat elhagyva a tervek szerint egyebek mellett Románián át folytatja majd útját Jeruzsálem felé.