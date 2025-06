Deák Dániel: A pride megszervezése brüsszeli elvárás volt

Deák Dániel lapunknak kifejtette, hogy a miniszterelnök arra is utalt, hogy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson 3,7 millió szavazó állt ki a kormány álláspontja mellett. Hangsúlyozta, hogy

Orbán Viktor ezzel azt akarta jelezni: hiába vonulhatnak ki sokan az utcára vagy támogathatják nyíltan a pride-ot, valójában mögötte és a kormány mögött továbbra is sokkal többen állnak.

Deák Dániel szerint a baloldal évek óta próbálja azt a látszatot kelteni, mintha többségben lenne – ezt szerinte már a 2022-es választási kampányban is megfigyelhettük, de ugyanez a stratégia korábban is jelen volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy még az ellenzékhez köthető közvélemény-kutató intézetek, például a Publicus Intézet adatai is rendre azt mutatják: a magyar társadalom többsége nem támogatja a pride megrendezését.

Hangsúlyozta: ebből is látszik, hogy a teljes ellenzék most egy olyan kisebbségi álláspont mögé sorakozott fel, amely nem a társadalom többségének akaratát képviseli, hanem csak egy hangos kisebbségét. Deák Dániel kiemelte, hogy a miniszterelnök ezzel is azt üzeni: a gyermekvédelem ügyében a kormány mögött stabil, többségi társadalmi támogatás áll, amelyet a népszavazás is egyértelműen bizonyított.

A miniszterelnök Kapu Tibor űrsétájára is utalt bejegyzésében, amelyről Deák Dániel azt mondta:

Kapu Tibor űrsétája és az űrben végrehajtott küldetése óriási, történelmi jelentőségű dolog Magyarország számára.

Hozzátette: „Hatalmas büszkeség, hogy hosszú idő után ismét van magyar űrhajós a világűrben, ez egy közös nemzeti sikerélmény, amely erősíti a magyar emberek önbecsülését.”

Deák Dániel hangsúlyozta:

Ez nemcsak egy szimbolikus lépés, hanem egyben komoly befektetés is, hiszen az űrtechnológia a világ egyik legfejlettebb ágazata.

„Ha Magyarország ebben lépéseket tesz, beruház, az rengeteg új, magas hozzáadott értékű munkahelyet és kutatás-fejlesztési lehetőséget jelenthet itthon” – zárta gondolatait.

