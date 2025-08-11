Ukrajnakényszersorozástoborzóközpontkatona

Sorozó katonák újabb kegyetlen emberrablása Ukrajnában + videó

Újabb megrázó videó terjed: Ivano-Frankivszkban sorozó katonák fényes nappal hurcoltak el egy férfit az utcáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 9:41
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: AFP
A közösségi médiában közzétett felvétel a sorozó katonák kegyetlenkedéseit mutatja be, a videó posztjában azt írták: „a helyi rendőrség szerint a férfi a toborzó központ által körözött személy volt” – írja az Origó.

Ivano-Frankivszkban sorozó katonák kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról (Telegram)
Ivano-Frankivszkban sorozó katonák kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról (Telegram)

A felvételen dulakodás és erőszakos intézkedés látható.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Ukrajnában már civilnek álcázzák magukat a kényszersorozók – az új módszerrel minél több férfit próbálnak elfogni a jókora haszon reményében.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

