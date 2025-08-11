A közösségi médiában közzétett felvétel a sorozó katonák kegyetlenkedéseit mutatja be, a videó posztjában azt írták: „a helyi rendőrség szerint a férfi a toborzó központ által körözött személy volt” – írja az Origó.
Sorozó katonák újabb kegyetlen emberrablása Ukrajnában + videó
Újabb megrázó videó terjed: Ivano-Frankivszkban sorozó katonák fényes nappal hurcoltak el egy férfit az utcáról.
A felvételen dulakodás és erőszakos intézkedés látható.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Ukrajnában már civilnek álcázzák magukat a kényszersorozók – az új módszerrel minél több férfit próbálnak elfogni a jókora haszon reményében.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Videón a földre hulló meteorit
A georgiai férfi házára zuhant meteordarab idősebb a Földnél.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Az ukrán elnök hatalmához és az azt fenntartó háborúhoz ragaszkodik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Videón a földre hulló meteorit
A georgiai férfi házára zuhant meteordarab idősebb a Földnél.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Az ukrán elnök hatalmához és az azt fenntartó háborúhoz ragaszkodik.